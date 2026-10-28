نصاب ينتحل صفة موظف بشركة اتصالات وينصب على مواطنة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بإنتحال صفة موظف بإحدى شركات الإتصالات والإستيلاء منها على مبلغ مالى دون وجه حق.



بالفحص أمكن تحديد الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) وبسؤالها قررت بتعرضها لواقعة نصب وإحتيال من قِبل أحد الأشخاص منتحلاً صفة موظف خدمة عملاء بإحدى شركات الإتصالات بدعوى وقف المحفظة الإلكترونية الخاصة بها وطلب منها إتباع بعض الخطوات على الهاتف المحمول الخاص بها وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء منها على مبلغ مالى.





أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، وعثر بحوزتهما على (6 هواتف محمولة "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى - 16 شريحة خطوط هواتف محمولة لشركات مختلفة) وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وكذا إرتكاب عدد (6) وقائع بذات الإسلوب الإجرامى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









