الداخلية تكشف حقيقة قيام أشخاص بهدم مقابر في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من بعض الأشخاص لقيامهم بهدم مقابر عائلته والادعاء بتقاعس الأجهزة الأمنية بالبحيرة.







بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل " متواجد خارج البلاد" – مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة ).. وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لمركز شرطة دمنهور بالبحيرة بوجود خلافات بين طرف أول: (نجلا عم القائم على النشر) ، وطرف ثان: (موظف ، عامل) جميعهم مقيمون بدائرة المركز ، حول قطعة أرض فضاء بين مقابر الطرفين وإستغلال الطرف الأول لها وبناء مقابر بها وإعتراض الطرف الثانى على ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه"، وبتاريخ 23/ الجارى تبلغ لمركز شرطة دمنهور من (نجلى عم آخران للقائم على النشر) بتضررهما من (3 أشخاص – مقيمون بذات الدائرة) لقيامهم بهدم المقابر الخاصة بعائلتهم أثناء بنائها دون وجه حق ، وبإستكمال الفحص تنسقياً والجهات المعنية تبين أن المقبرة محل الخلاف تم بناؤها حديثاً وغير مملوكة لأحد ولم تستخدم حتى الآن، وأن أعمال البناء تمت بدون التراخيص اللازمة.

أمكن ضبط الطرفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرض الطرفين على النيابة العامة أبديا رغبتهما فى التصالح.