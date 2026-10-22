زيلينسكي: هجوم صاروخي على كييف يسفر عن قتلى وعشرات المصابين وأضرار بمنشآت مدنية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية أطلقت 21 صاروخا باليستيا باتجاه كييف خلال الليل، مشيرا إلى أن ثلاثة منها كانت مزودة برؤوس حربية عنقودية تنفجر في الجو لدى اقترابها من أهدافها، وتؤثر في نطاق يصل إلى 400 متر.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أن الهجمات التي طالت 12 منطقة أوكرانية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 34 آخرين، كما أصاب أحد الصواريخ منطقة بيتشيرسك التاريخية بوسط كييف، بين دير كييف بيشيرسك لافرا ودير القديس فيفيدينسكي، ما ألحق أضرارا بمباني الأديرة والمنازل والمتاجر والمقاهي ومنشآت مدنية أخرى، فضلا عن تعرض قطار للركاب في خاركيف للقصف.

وأضاف زيلينسكي أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة مستمرة، موضحا أن المنشآت الحيوية في هذا القطاع تعرضت لأكثر من 170 هجوما منذ 11 أكتوبر، ودعا إلى تعزيز الدفاعات الجوية وتسريع تسليم المساعدات العسكرية المتفق عليها، بما يشمل صواريخ الدفاع الجوي، وإطلاع الشركاء على تطورات الوضع والتهديدات القائمة.

وأشار إلى أن الهجوم على كييف عقب المباحثات الأخيرة يؤكد، من وجهة نظره، الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لدعم قدرات أوكرانيا الدفاعية، فيما تواصل السلطات التعامل مع آثار الهجمات في العاصمة ومناطق أخرى من البلاد.