بالأسماء.. 8 لاعبين ردار الاهلي في الميركاتو الشتوي

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن اللاعبين الذين دخلوا دائرة اهتمامات النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وذكر الكومي عبر برنامج الماتش الذي يقدمه على قناة صدى البلد، إن إدارة الأهلي أبدت اهتمامها بعدد من النجوم ، من أجل ضمهم خلال الميركاتو القادم، لسد الثغرات التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الحالية

وأوضح الكومي إن اللاعبين الذين أبدى الأهلي اهتماما كبيرا بضمهم، هم،

محمود ممدوح مهاجم مودرن سبورت

إبراهيم عادل جناح نورشيلاند الدنماركي

مصطفى إبراهيم مدافع الاتحاد السكندري

اسامة نور الدين لاعب وسط المغرب الفاسي

أحمد كالوشا مدافع الشرقية إنبي

علي حمدي لاعب وسط البنك الأهلي

محمد شرقية مدافع مودرن سبورت

محمد حسين مدافع زد اف سي