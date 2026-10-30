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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيهاب الخطيب: اللي مش ملتزم صعب يكمل في الأهلي

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي إيهاب الخطيب، أن الالتزام بالنظام داخل النادي الأهلي سيكون معيارًا أساسيًا لاستمرار اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن مصلحة النادي تأتي في المقام الأول، وأن أي لاعب لا يقدم المطلوب منه قد يجد صعوبة في الاستمرار مع الفريق.

وقال إيهاب الخطيب، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي، إن عنوان المرحلة الحالية يتمثل في ضرورة الالتزام بالنظام داخل النادي، موضحًا أن الأهلي يمتلك منظومة واضحة يجب على جميع اللاعبين الالتزام بها وتنفيذ الأدوار المطلوبة منهم.

وأضاف: «اللي مش ملتزم صعب يكمل في الأهلي»، مشيرًا إلى أن اللاعب الذي يلتزم بالنظام ويؤدي واجباته بالشكل المطلوب سيكون قادرًا على الاستمرار، بينما سيكون من الصعب بقاء من لا يقدم المستوى المنتظر منه أو لا يلتزم بتعليمات المنظومة.

وشدد الخطيب على أن النادي الأهلي هو الأساس، وأن مصلحة الفريق تأتي قبل أي لاعب، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب من بعض اللاعبين مراجعة أنفسهم وإعادة تقييم أدائهم ومدى التزامهم داخل الفريق.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب فوز الأهلي الصعب على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 17، بينما تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء نفذها علي فوزي في الدقيقة 85، ليحافظ على تقدم فريقه حتى نهاية اللقاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة، خلال أول 8 جولات من المسابقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، حيث يسعى الفريق إلى مواصلة انتصاراته والمنافسة على اللقب.

الإعلامي إيهاب الخطيب الأهلي النادي الأهلي مصلحة النادي مودرن سبورت بطولة الدوري المصري

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