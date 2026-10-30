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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيهاب الخطيب: مش ده الأهلي.. الفوز والأداء لا يرتقيان لقيمة النادي

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

انتقد إيهاب الخطيب، عبر قناة الأهلي، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الفوز الصعب على مودرن سبورت بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن مستوى الفريق لا يتناسب مع قيمة النادي أو حجم المجهود الذي تبذله إدارة الكرة.

وقال إيهاب الخطيب في تصريحات تليفزيونية: «مش ده الأهلي، ولازم نكون واضحين.. الفوز والأداء لا يرتقيان لقيمة النادي، ولا لحجم المجهود اللي بتبذله إدارة الكرة»، مشيرًا إلى وجود حلقة مفقودة بين الإمكانات المتاحة للفريق والمستوى الذي يقدمه داخل الملعب.

وأضاف الخطيب أن الأهلي يحتاج إلى استعادة الصورة التي اعتادت جماهيره رؤيتها، في ظل تطلعاتها إلى تحقيق الانتصارات بأداء قوي يتناسب مع تاريخ النادي وطموحاته، وليس الاكتفاء بحصد النقاط دون تقديم المستوى المنتظر.

الأهلي يفوز على مودرن سبورت بهدف عمر الساعي

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 17، بينما تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء سددها علي فوزي لاعب مودرن سبورت في الدقيقة 85، ليحافظ على تقدم فريقه حتى نهاية المباراة.

موقف الأهلي في جدول الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما حجز الأخير مقعده في الدور المقبل بالفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفقًا للموعد المحدد للمواجهة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق بداية قوية في مشواره ببطولة كأس مصر والمنافسة على اللقب، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة حصد البطولات، واستعادة الأداء الذي يتناسب مع مكانة الفريق وتاريخه.

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