شريف عبدالفضيل: بيراميدز الأقرب للدوري حال الفوز على الأهلي

أكد شريف عبدالفضيل، نجم الكرة المصرية السابق، أن عمر الساعي كان أفضل لاعبي الأهلي خلال مواجهة مودرن سبورت الأخيرة في بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من بعض المشكلات الفنية، خاصة على مستوى خط الدفاع، رغم ظهور اللاعبين بحماس خلال اللقاء.

وقال شريف عبدالفضيل، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن الأهلي يعاني من ضعف بعض الخطوط، وفي مقدمتها خط الدفاع، موضحًا أن الفريق ظهر بحماس خلال مواجهة مودرن سبورت.

وتطرق نجم الكرة المصرية السابق إلى الحديث عن الحسين عموتة، مؤكدًا أنه يواجه ضغوطًا كبيرة، وهو أمر يجعله معذورًا في بعض المواقف، مشيرًا إلى أن ظهوره بملامح جادة أو غاضبة باستمرار يعد من سماته الشخصية، وهو أمر يرجع إليه.

وأضاف أن تدريب الأهلي ليس مهمة سهلة، في ظل الضغوط الجماهيرية والإعلامية الكبيرة التي يتعرض لها أي مدير فني يتولى المسؤولية داخل القلعة الحمراء.



وتحدث شريف عبدالفضيل عن مستوى الثنائي سفيان بنجديدة ومنصف بقرار، موضحًا أن بنجديدة يمتلك قدرات فنية عالية، لكنه لا يحصل على فرص حقيقية تساعده على إظهار إمكاناته وصناعة الفارق مع الفريق.

وأشار إلى أن الأمر نفسه ينطبق على منصف بقرار، الذي سبق له المشاركة والتسجيل في مواجهة الزمالك، مؤكدًا أن الأزمة ترتبط بالجوانب الفنية وطريقة الاستفادة من قدرات اللاعبين، وليس بإمكاناتهم الفردية.

وفيما يتعلق بمستوى مروان عطية، أرجع عبدالفضيل تراجع أداء اللاعب إلى الإجهاد، معتبرًا أن الضغوط البدنية قد تؤثر في مستواه داخل الملعب.

كما أشاد بإمكانات إمام عاشور، واصفًا إياه بأنه أفضل لاعب في مصر، لكنه شدد في الوقت نفسه على حاجته إلى التقويم، مؤكدًا أهمية دور الجهاز الفني في توجيه اللاعبين ومساعدتهم على استغلال إمكاناتهم بالشكل الأمثل.

وطالب بضرورة خلق حالة من المنافسة العادلة بين اللاعبين داخل الفريق، حتى يسعى كل لاعب إلى تقديم أفضل ما لديه من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي، مع التأكيد على أهمية تطبيق العدالة في التعامل مع جميع عناصر الفريق.



وعن المنافسة على لقب الدوري، أكد شريف عبدالفضيل أن مواجهة الأهلي وبيراميدز المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد بطل المسابقة.

وأوضح أن فوز بيراميدز على الأهلي سيجعله الأقرب للتتويج باللقب، بينما سيمنح انتصار الأهلي الأفضلية للفريق الأحمر في سباق المنافسة على البطولة.