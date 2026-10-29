من حسابات الإعارة إلى نجم الحسم.. عمر الساعي يجد نفسه مع عموتة ويقود الأهلي لعبور مودرن سبورت

كتب عمر الساعي فصلًا جديدًا في رحلة إثبات الذات داخل النادي الأهلي، بعدما واصل تألقه في الفترة الأخيرة، وقاد المارد الأحمر لتحقيق فوز ثمين على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

عمر الساعي يتألق مع الأهلي

سجل الساعي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 17، بضربة رأس متقنة، مستغلًا عرضية مميزة من أحمد سيد زيزو، ليمنح الأهلي ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على صدارة الدوري، ويؤكد أحقيته بالحصول على فرصة أكبر للمشاركة خلال المرحلة المقبلة.

ولم يكن المشهد الحالي متوقعًا قبل فترة قصيرة، بعدما كان اللاعب مرشحًا للخروج في إعارة جديدة، عقب انتهاء تجربته مع المصري البورسعيدي، قبل أن يقرر حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، الإبقاء عليه في المعسكر ومنحه فرصة لتقييم إمكاناته عن قرب.

ومنذ تلك اللحظة، بدأ الساعي في استغلال الفرصة بصورة لافتة، ليترجم ثقته بنفسه إلى أهداف حاسمة، ويقدم أوراق اعتماده أمام الجهاز الفني والجماهير الحمراء.

وبهدفه في شباك مودرن سبورت، رفع عمر الساعي رصيده إلى 3 أهداف مع الأهلي خلال الموسم الجاري؛ إذ سجل أول أهدافه أمام كيتارا الأوغندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية يوم 17 أكتوبر، ثم هز شباك القناة في الدوري يوم 21 أكتوبر، قبل أن يكرر تألقه أمام مودرن سبورت يوم 29 أكتوبر.

ويمنح هذا التطور جماهير الأهلي أسبابًا للتفاؤل بشأن مستقبل اللاعب، الذي بات مطالبًا بالحفاظ على مستواه واستثمار الفرص المقبلة، لإثبات قدرته على حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق، والتحول من لاعب كان قريبًا من الإعارة إلى أحد الأوراق الرابحة في حسابات عموتة.

