السفر والرخصة والبطاقة.. هايدي الفضالي تكشف عقوبة الممتنع عن دفع النفقة

أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، أنها ضد حبس الزوج في بعض القضايا الأسرية، مشيرة إلى أن الزوج عليه واجبات يجب القيام بها من أجل الأسرة.

وأضافت رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها ضد حبس الزوج الذي لا يقوم بدفع النفقة، لكنها مع قطع بعض الخدمات عن الممتنع عن دفع النفقة، ومنها عدم السماح له بالسفر، وعدم استخراج رخصة القيادة أو البطاقة الشخصية.

ولفتت إلى أنه لا يقبل أحد أن يكون الأب «رد سجون»، وأنه في حالة حبسه لن يتمكن من سداد ما عليه.

وأشارت إلى أن هناك بعض السيدات يتجهن إلى الخلع بدلًا من الطلاق، لأنهن يرين أن الزوج غير قادر على السداد، وأنهن لا يردن فضح منزلهن.