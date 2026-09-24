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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

1.150 مليون جنيه للأسر الأكثر احتياجا.. تدشين قافلة الخير بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، تدشين فعالية «قافلة الخير» بمركز الداخلة، بالتزامن مع بدء حصاد أول إنتاج لمحصول التمور بالمزرعة، ضمن جهود تعظيم سبل الاستفادة من المقومات الزراعية للمحافظة وتفعيل أوجه التكافل المجتمعي.

وتضمنت الفعالية توجيه دعم نقدي بإجمالي مليون و150 ألف جنيه لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بقرى مركزي الداخلة وبلاط، وتوزيع 1150 كرتونة مواد غذائية على الحالات المستحقة، في إطار جهود المحافظة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم المجتمعي للفئات المستهدفة، على إن يتم تخصيص نفس الكمية والقيمة من الدعم النقدي والعيني للمستحقين بمركزي الخارجة وباريس خلال الأيام المقبلة.

واستعرضت المحافظ حجم التوسعات الزراعية بالمزرعة الممتدة على مساحة 3 آلاف فدان، والتي تضم  نحو 105 آلاف نخلة من أصناف السيوي والبرحي والمجدول، منها 60 ألف نخلة منتجة و45 ألف نخلة في طور الإثمار و13 بئرًا تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب منظومة لتجهيز وفرز وحفظ التمور و3 ثلاجات للحفظ بإجمالي سعة تخزينية 300 طن تتيح 125 فرصة عمل دائمة بالإضافة إلى فرص العمل الموسمية ، فيما تتواصل أعمال تنفيذ المرحلة الثانية بزراعة نحو 100 ألف نخلة  من الأصناف ذات الجدوى الاقتصادية، وفي مقدمتها السكري والسقعي وعجوة المدينة.

من جانبها، ثمّنت الدور الفاعل للجمعية وكافة مؤسسات المجتمع المدني في مساندة الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدةً أن تكامل جهود الأجهزة التنفيذية مع شركاء العمل المجتمعي يسهم في توسيع نطاق الاستفادة وتعظيم الأثر التنموي واستدامته.

الوادي الجديد اخبار الوادي مرحبا محافظ الوادي الجديد

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