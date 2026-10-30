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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الفول المطحون بالبصل لفطار يوم الإجازة.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

الفول
الفول
ريهام قدري

يعد الفول المدمس من الأطباق الأساسية على مائدة الفطار المصري، خاصة في أيام الإجازات، عندما تجتمع الأسرة حول وجبة شهية ومشبعة. وتُعتبر طريقة عمل الفول المطحون بالبصل من الوصفات البسيطة التي تمنح الفول مذاقًا مميزًا، بفضل البصل المشوح والتوابل التي تضيف نكهة غنية تشبه طعم المطاعم.

مكونات الفول المطحون بالبصل

لتحضير الفول المطحون بالبصل في المنزل، تحتاجين إلى المكونات التالية:

  • 2 كوب فول مدمس.
  • بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا.
  • فصان من الثوم المفروم، حسب الرغبة.
  • ملعقة كبيرة من الزيت أو السمنة.
  • ملعقة صغيرة من الكمون.
  • نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
  • عصير نصف ليمونة.
  • ربع كوب ماء ساخن، حسب الحاجة.
  • شطة حسب الرغبة.

طريقة عمل الفول المطحون بالبصل

1. تشويح البصل

ضعي الزيت أو السمنة في طاسة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا، مع الحرص على عدم احتراقه حتى لا يؤثر في طعم الفول.

2. إضافة الثوم والتوابل

أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لمدة نصف دقيقة، ثم ضعي الكمون والكزبرة الناشفة والفلفل الأسود، وقلبي المكونات جيدًا حتى تظهر رائحتها.

3. إضافة الفول المدمس

أضيفي الفول إلى خليط البصل والتوابل، وقلبيه جيدًا حتى تتداخل النكهات. ويمكن إضافة القليل من الماء الساخن إذا كان القوام سميكًا أكثر من اللازم.

4. هرس الفول

اهرسي الفول باستخدام شوكة أو هراسة يدوية حتى تحصلي على القوام الناعم الذي تفضلينه، مع إمكانية ترك بعض حبات الفول دون هرس للحصول على قوام متنوع.

5. اللمسات الأخيرة

أضيفي الملح وعصير الليمون، وقلبي الفول لمدة دقيقتين على نار هادئة حتى يسخن جيدًا ويتجانس مع البصل والتوابل.

أسرار نجاح الفول المطحون بالبصل

للحصول على مذاق مميز، يُفضل تشويح البصل حتى يكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا، وإضافة الكمون أثناء التسوية لتعزيز النكهة. كما يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الطحينة في نهاية التحضير للحصول على قوام أكثر نعومة وطعم غني.

طريقة تقديم الفول المطحون بالبصل

يُقدم الفول ساخنًا مع العيش البلدي، والطماطم والخيار والمخللات، ويمكن تناوله بجانب البيض المسلوق أو البطاطس المحمرة، ليصبح وجبة فطار متكاملة ومناسبة ليوم الإجازة.

وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها في معظم المنازل، ما يجعلها اختيارًا مناسبًا لتجديد فطار الأسرة دون تكلفة كبيرة.

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