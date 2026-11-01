قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل علياء قمرون بتهمة نشر محتوى خادش
عطل في التسديدات والدوران.. شوبير يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إصابة إمام عاشور بعد بيان الأهلي
زراعة نخيل البرحي وحصاد الأرز.. تفاصيل خطة محطة بحوث سخا لزيادة الإنتاج الزراعي
رئيس السنغال: نتطلع لإحداث نقلة في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مصر
الأهلي: إمام عاشور لا يعاني من مشكلات طبية أو إصابات واستبعاده بقرار عموتة
أنثروبيك تطلق سلاحها الجديد.. كيف تستخدم وكيل Claude Duet الذي يعمل بدلا منك؟
مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز
بحضور 70 مؤثرا يتابعهم 500 مليون.. رشوان يبحث مع صناع المحتوى آليات التمكين والدعم ويُعلن تنظيم ملتقاهم الأول
أكسيوس: ترامب يجري محادثات هاتفية صريحة مع نتنياهو بشأن الخطوة التالية في الحرب مع إيران
الجمع بين معاشين في نفس الوقت.. اعرف الفئات المستفيدة
سامسونج تفتح النار على آبل.. سر التشققات الغامضة يضع آيفون ديو في مأزق
طلب فلوس من قائدى السيارات.. القبض على سايس بالزيتون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أزمة منظمة التجارة العالمية تتفاقم.. خبراء يدعون لإعادة هيكلة النظام التجاري متعدد الأطراف

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث Cairo forum2026..

خبراء يناقشون التحديات التي تواجه التجارة العالمية والفرص المتاحة:

-أحمد رستم وزير التخطيط: التجارة الرقمية وإتاحة الوصول الآمن للأسواق ركيزتان أساسيتان لتحقيق التحول الاقتصادي بحلول 2030

-عبد الحميد ممدوح: تجارة الخدمات تمثل 70% من الدخل العالمي.. وقواعد ملزمة ضرورة لتعزيز ثقة المستثمرين

-إليانا أوليفييه:  الأمن يتقدم على الكفاءة في عالم ما بعد الحرب الأوكرانية

-أنطونيو فيلانفرانكا: منظمة التجارة العالمية أخفقت في مواجهة التحديات والحفاظ على قواعد التجارة الدولية

-محمد فريد بلحاج: تراجع نظام التجارة متعددة الأطراف يفرض تغيير منظمة التجارة العالمية وتعزيز دورها في بناء التحالفات الجديدة



ناقشت جلسة بعنوان: "منظمة التجارة العالمية عند مفترق الطرق.. هل تصمد قواعد التجارة العالمية في عالم يتسم بالانقسامات"، خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث Cairo forum2026، التحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية في ضوء التطورات التي شهدتها التجارة العالمية في الفترة الأخيرة.

وشارك فى الجلسة متحدثا كل من: أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة إليانا أوليفييه، مدير مجموعة مراكز الفكر الأوروبية، ومحمد فريد بلحاج نائب رئيس سابق في البنك الدولى، وأدارها عبد الحميد ممدوح مستشار قانوني مدير سابق لقسم تجارة الخدمات والاستثمار بمنظمة التجارة العالمية.

تجارة الخدمات

وتحدث عبد الحميد ممدوح عن أهمية التجارة العالمية وخاصة تجارة الخدمات المسؤولة عن نحو 70% من الدخل القومي العالمي، كما أن تطوير التجارة والخدمات أمرا أساسيا لتطوير الصناعة، لافتا إلى أهمية عنصر التنبؤ للمستثمرين، لذا لابد من وجود قواعد ملزمة، في الوقت الذى تغيرت فيه النظرة العالمية للتجارة وأصبحت منظمة التجارة العالمية نفسها وقواعدها بعيدة عن الواقع، بينما تعاني الدول أزمات حقيقية.

 

منظور التجارة في الاتحاد الأوروبي

وأكدت إليانا أوليفييه، أن منظور التجارة في الاتحاد الأوروبي تغير بشكل كبير وأصبحت التجارة مع الدول الجنوب في زيادة أعلى من التجارة مع دول الشمال، كما أن الاتحاد الأوروبي أصبح يبحث عن الشعور بالأمان بدلا من الكفاءة، والاعتماد على مصادر الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، كما أن هناك أنواع من التجارة باتت ذات أولوية للاقتصاد الأوروبي لتوفير فرص عمل.

من جانبه، قال أنطونيو فيلانفرانكا نائب رئيس معهد الدراسات السياسية الدولية لشؤون البحوث، إن منظمة التجارة العالمية تأثرت كثيرا بسياسة ترامب ولكنه ليس هو السبب الوحيد، حيث فشلت المنظمة في مواجهة التحديات والحفاظ على قواعدها، ولو لم تكن المنظمة في حالة انتحار لكانت الدول تجمعت وحافظت على مصالحها، مشيرا إلى أن المنظمة فشلت في التنبؤ.

ودعا محمد فريد بلحاج، إلى تغيير منظمة التجارة العالمية، ومنطق حرية التجارة يتلاشى الآن، حيث تحولنا من التعددية إلى تجمعات أصغر، وهو ما يستوجب على منظمة التجارة الدولية أن تسعى للعب دور المؤسس المشترك في جهود التغير.

وأكد أحمد رستم وزير التخطيط، أن منظمات التجارة تلعب دورا كبيرا في تحمل مسؤولية التنبؤ لخدمة التجارة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك أولوية بضرورة إتاحة الوصول إلى الأسواق بشكل آمن، وتناول وزير التخطيط أهمية تطور التجارة الرقمية لضمان تحقيق التحول المطلوب بحلول عام 2030.

تجارة الخدمات منظور التجارة في الاتحاد الأوروبي افريقيا التجارة العالمية التجارة الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

سعر الذهب الان

أسعار الذهب الآن في مصر .. كم يبلغ سعر عيار 21؟

جانب من الحدث

لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة مساء الاثنين

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

بطل حرب أكتوبر: مخابرات إسرائيل أصيبت بذهول وظنت أن مصر تملك مادة سحرية لترميم المطارات

اللقاء

أسرار "هواية الملوك" وتاريخ العملات من المقايضة إلى الجنيه

مجدي حنفي عميد هواة جمع وتوثيق العملات النادرة

وراء كل مليم حكاية.. عميد هواة جمع وتوثيق العملات النادرة يكشف كواليس وأسرار لأول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد