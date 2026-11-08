وزير الصحة: ارتفاع عدد أسرة الرعاية المركزة إلى 3 أضعاف مقارنة بعام 2014

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة نجحت في زيادة الطاقة الاستيعابية لأسرة الرعاية المركزة بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2014، في إطار خطة تطوير البنية التحتية للمنظومة الصحية.

الأجهزة الطبية والتجهيزات التشخيصية

وأوضح الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الثالث للقوات المسلحة، أن التوسع في أسرة الرعاية المركزة تزامن مع دعم المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات التشخيصية والعلاجية، بما يشمل أجهزة الدراسات القلبية والتشخيص وعلاج الأورام.

وأشار إلى استمرار تنفيذ مشروعات تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية في مختلف المحافظات، بما يعزز قدرة القطاع الصحي على تقديم الخدمات الطبية المتخصصة واستيعاب الحالات الحرجة.