صحة بني سويف تنظم يومًا علميًا لتطوير مهارات أطقم التمريض بحضانات الأطفال

نظمت مديرية الشئون الصحية ببني سويف، فعاليات اليوم العلمي للحضانات ورعاية الأطفال حديثي الولادة (NICU Scientific Day)، تحت إشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وذلك في إطار جهود المديرية للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال حديثي الولادة، وتعزيز كفاءة الكوادر التمريضية العاملة بوحدات الحضانات والعناية المركزة.

جاء تنظيم اليوم العلمي بالتنسيق بين إدارة التمريض، بمتابعة الدكتورة مها حسن أمين، وادارة الطب العلاجي، بمتابعة الدكتورة حنان حسين، وبجهود تنظيمية متميزة من أخصائية التمريض نادية شعبان بإدارة التمريض، وذلك في إطار خطة المديرية المستمرة لتطوير الأداء المهني ورفع كفاءة الفرق الطبية والتمريضية.

واستهدف اليوم العلمي نحو 50 مشاركًا من مشرفي التمريض والحضانات ومسئولي التدريب وأعضاء فرق التمريض العاملين بوحدات الحضانات بالمستشفيات العلاجية التابعة للمديرية، إلى جانب مشاركة ممثلين عن مستشفى التأمين الصحي، ومستشفى الجامعة، ومستشفى بني سويف التخصصي، ومستشفى إهناسيا التخصصي.

وتناولت الفعاليات عددًا من المحاور العلمية المتخصصة التي تستهدف تعزيز المهارات العملية وتوحيد أسس تقديم الرعاية الطبية والتمريضية الآمنة للأطفال حديثي الولادة، بما يواكب أحدث المستجدات العلمية في هذا المجال الحيوي.

وشهد اليوم العلمي تقديم مجموعة من المحاضرات التخصصية، حيث ألقت الدكتورة مها مصطفى طه إبراهيم، الحاصلة على ماجستير طب الأطفال والزمالة البريطانية في طب الأطفال من الكلية الملكية، وماجستير قلب الأطفال التخصصي بمستشفى بني سويف التخصصي، محاضرة بعنوان «الرعاية التمريضية للطفل على أجهزة الدعم التنفسي CPAP وMechanical Ventilation»، استعرضت خلالها الأسس العلمية والعملية للتعامل مع أجهزة الدعم التنفسي، وآليات المتابعة الدقيقة للأطفال داخل الحضانات.

كما قدمت الدكتورة أسماء مصطفى فودة، محاضرة حول «العيوب الخلقية بالقلب»، تناولت خلالها الجوانب الطبية المرتبطة بالتعامل مع هذه الحالات وأهمية دقة التقييم والتدخل وفقًا لطبيعة كل حالة، وشهدت المحاضرة تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين ونقاشات علمية حول عدد من الحالات والتحديات التي تواجه الفرق التمريضية أثناء العمل.

في السياق ذاته، استعرض الدكتور مينا عادل ويصا، ماجستير طب الأطفال ومنسق الحضانات ومدير إدارة الحضانات ورعاية الأطفال بمديرية الشئون الصحية، محاور «المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وأمراض التمثيل الغذائي لدى حديثي الولادة.