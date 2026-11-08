ضبط سيدة تدير صفحة لبيع المنشطات المستخدمة فى الأعمال المنافية للآداب

رصدت الأجهزة الأمنية قيام إحدى السيدات بالترويج للمنشطات والأدوات المستخدمة فى الأعمال المنافية للآداب مجهولة المصدر عبر إحدى الصفحات مواقع التواصل الاجتماعى بمقابل مادى بالإسكندرية .





بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها (مالكة محل - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية)، وضُبط بحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" –عدد من تلك الأدوات والمنشطات مجهولة المصدر)، وبمواجهتها إعترفت بإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد الترويج لبيع المنتجات المضبوطة بحوزتها لتحقيق أرباح مالية .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





