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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مارسيليا يراقب موقف فرانك زامبو أنجيسا بعد تعثر مفاوضاته مع نابولي

فرانك زامبو أنجيسا
فرانك زامبو أنجيسا
أ ش أ

يهتم أولمبيك مارسيليا الفرنسي باستعادة خدمات لاعب الوسط الكاميروني فرانك زامبو أنجيسا، المحترف في صفوف نابولي الإيطالي، في ظل تعثر المفاوضات بين اللاعب وناديه بشأن تجديد عقده.

ووفقًا لتقارير صحفية فرنسية، يراقب مارسيليا وضع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، بعدما وصلت المفاوضات مع نابولي بشأن تمديد عقده إلى طريق مسدود، ما قد يتيح له الرحيل مجانًا في يوليو 2027، حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد.

وينتهي العقد الحالي لأنجيسا مع نابولي في يونيو 2027، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن التجديد، في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى اهتمام نادي بشكتاش التركي إلى جانب أندية أخرى بمتابعة موقف لاعب الوسط الكاميروني ومستقبله.

ورغم اهتمام مارسيليا بمتابعة تطورات الموقف، لم يتم تأكيد تقديم النادي الفرنسي أي عرض رسمي لضم اللاعب، كما لم تجرِ أي مفاوضات بين الطرفين حتى الآن.

وسبق لأنجيسا، الذي يلعب ضمن صفوف منتخب الكاميرون، ارتداء قميص مارسيليا خلال الفترة من 2015 إلى 2018، قبل الانتقال إلى فولهام الإنجليزي، ومنه إلى نابولي الإيطالي.

أولمبيك مارسيليا الفرنسي فرانك زامبو أنجيسا نابولي الإيطالي

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