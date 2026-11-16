نيوزيلندا وسنغافورة تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات في الشرق الأوسط

أجرى وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، محادثات ثنائية مع نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجال تجارة الإمدادات الأساسية؛ بالإضافة إلى التطورات في الشرق الأوسط وآثارها على الاقتصاد العالمي.

وقال بيترز - في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) اليوم /الاثنين/ - إنه بحث أيضا - خلال اجتماع ثنائي عقده مع بالاكريشنان على هامش مشاركتهما في أعمال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الفلبين - دور سنغافورة كشريك استراتيجي لمنتدى جزر المحيط الهادئ.

وأضاف وزير الخارجية النيوزيلندي أنهما ناقشا أيضا الدورين اللذين ستضطلع بهما البلدان خلال فترة تولي سنغافورة الرئاسة الدورية لرابطة (آسيان) بدءا من العام المقبل وتولي نيوزيلندا رئاسة "منتدى جزر المحيط الهادئ" في 2027 وآفاق تعزيز التعاون بين المنطقتين.

كما أجرى الوزيران مباحثات حول البيئة الجيواستراتيجية وتأثيرها على رابطة (آسيان)، والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، ونهج آسيان تجاه ميانمار، ومدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي.

وتستضيف العاصمة الفلبينية مانيلا أعمال القمة الـ49 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والقمم ذات الصلة، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، حيث يناقش قادة دول التكتل أمن الطاقة والأمن الغذائي والتعاون الاقتصادي، إلى جانب موضوعات أخرى.