وزير الدفاع الإسرائيلي: مصر أقوى دولة عربية.. واستقرارها ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي

أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالمكانة الإقليمية لمصر، واصفًا إياها بأنها «أكبر وأقوى دولة عربية»، ومؤكدًا أن قوتها واستقرارها يمثلان مصلحة لجميع الدول المعتدلة في المنطقة.

وقال كاتس، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، تعليقًا على قرار مصر حظر جماعة الإخوان المسلمين وإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية، إن مصر تمثل ركيزة مهمة للاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وعددًا من الدول العربية رحبت بالقرار المصري.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن استقرار مصر وقوتها يحظيان بأهمية خاصة بالنسبة لدول المنطقة، في إشارة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.