الجيش الإسرائيلي يعتقل 6 سريلانكيين حاولوا التسلل من الأردن عبر البحر الميت

كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن تمكن قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من اعتقال 6 مواطنين سريلانكيين، بعد محاولتهم دخول إسرائيل بصورة غير قانونية من الأراضي الأردنية عبر البحر الميت، باستخدام قارب، في واقعة دفعت القوات الإسرائيلية إلى التعامل معها باعتبارها حادثًا أمنيًا.

وذكرت الصحيفة، أن كاميرات المراقبة العسكرية رصدت، قبيل منتصف الليل، قاربًا ينطلق من الجانب الأردني باتجاه الساحل الإسرائيلي، وعلى متنه الأشخاص الستة.

وأضافت أن الجيش دفع بقوات احتياطية من لواء البقعة، إلى جانب عناصر من وحدة «متيلان» التابعة لحرس الحدود، حيث جرى اعتقال جميع ركاب القارب فور وصوله إلى الشاطئ.

ونقلت «معاريف» عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش يتعامل مع مثل هذه الوقائع باعتبارها حوادث أمنية، مشيرًا إلى أن التقدير الأولي يرجح أن الموقوفين مهاجرون تسللوا إلى إسرائيل بحثًا عن فرص عمل.