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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعتقل 6 سريلانكيين حاولوا التسلل من الأردن عبر البحر الميت

البحر الميت
البحر الميت
فرناس حفظي

كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن تمكن قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من اعتقال 6 مواطنين سريلانكيين، بعد محاولتهم دخول إسرائيل بصورة غير قانونية من الأراضي الأردنية عبر البحر الميت، باستخدام قارب، في واقعة دفعت القوات الإسرائيلية إلى التعامل معها باعتبارها حادثًا أمنيًا.

وذكرت الصحيفة، أن كاميرات المراقبة العسكرية رصدت، قبيل منتصف الليل، قاربًا ينطلق من الجانب الأردني باتجاه الساحل الإسرائيلي، وعلى متنه الأشخاص الستة.

وأضافت أن الجيش دفع بقوات احتياطية من لواء البقعة، إلى جانب عناصر من وحدة «متيلان» التابعة لحرس الحدود، حيث جرى اعتقال جميع ركاب القارب فور وصوله إلى الشاطئ.

ونقلت «معاريف» عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش يتعامل مع مثل هذه الوقائع باعتبارها حوادث أمنية، مشيرًا إلى أن التقدير الأولي يرجح أن الموقوفين مهاجرون تسللوا إلى إسرائيل بحثًا عن فرص عمل.

الجيش الإسرائيلي 6 مواطنين سريلانكيين إسرائيل الأراضي الأردنية البحر الميت القوات الإسرائيلية

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