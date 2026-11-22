تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لتجارة الآثار.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لتجارة الآثار.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتبين عدم حيازته لثمة قطع أثرية، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وإيهام راغبى شرائها بحيازته لها وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية وغلق هاتفه عقب ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





