عقد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، اجتماعًا مع الدكتور أحمد الشيخ، مساعد رئيس الحزب للشباب والرياضة، لمناقشة خطة عمل ملف الشباب والرياضة خلال المرحلة المقبلة، وبحث سبل تطوير آليات العمل وتوسيع نطاق المبادرات والأنشطة التي تستهدف الشباب في مختلف المجالات.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة إطلاق عدد من المبادرات والمشروعات في مجال الشباب والرياضة، وفي مقدمتها مبادرة تطوير مراكز الشباب، التي تستهدف الاستفادة من الإمكانات المتاحة بمراكز الشباب وتفعيل دورها في احتضان الشباب، وتوفير مساحات أوسع لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية.

كما شملت خطة العمل المشاركة في مشروعات ومبادرات تتعلق بالصحة النفسية للشباب، من خلال دعم جهود التوعية بأهمية الصحة النفسية، وتعزيز الوعي بالقضايا والتحديات التي تواجه الشباب، بما يسهم في بناء جيل أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة الإيجابية في المجتمع.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية تنويع المبادرات الموجهة للشباب، والعمل على تنفيذ مشروعات تستهدف تلبية احتياجاتهم في المجالات الرياضية والمجتمعية والتوعوية، بما يتيح فرصًا أوسع لمشاركتهم والاستفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم.