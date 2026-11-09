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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الوثائقية تخصص موعدا ثابتا للبث بلغة الإشارة لذوي الهمم

قناة الوثائقية
قناة الوثائقية
أحمد البهى

في ضوء مخرجات منتدى مصر 2026، واستجابة لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء منظومة وطنية مستدامة ومتكاملة لإتاحة الخدمات للأشخاص الصم وضعاف السمع، بما يتيح لهم حق المعرفة.

أعلنت قناة "الوثائقية" تخصيص موعد أسبوعي ثابت لبث أعمالها الوثائقية بلغة الإشارة، عبر بثها المباشر وجميع منصاتها الرقمية، على نحو يسهم في تقديم خدمات التثقيف والتنوير المعرفي لمتابعي القناة ومنصاتها من ذوي الهمم، بما يعمل على إزالة أي حاجز أمامهم، وتعزيز دمجهم في المجتمع، وتيسير حصولهم على مزيد من الخدمات الإعلامية الملائمة.

وهو ما يأتي استمرارًا للدور التنويري والتوعوي الذي يضطلع به قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار معركة صناعة الوعي.
 

منتدى مصر 2026 منتدى مصر قناة الوثائقية الوثائقية لغة الإشارة

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