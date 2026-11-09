الخميس المقبل.. صالون «مقامات» يحتفي بالموسيقار عطية شرارة ومشواره الإبداعي

يستضيف قصر الأمير بشتاك «بيت الغناء العربي» بشارع المعز لدين الله الفاطمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الخميس 12 نوفمبر، صالون «مقامات»، الذي يقام بالتعاون مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، ويخصص أمسيته للاحتفاء بالموسيقار عطية شرارة، العازف والملحن والمؤلف الموسيقي، وأحد أبرز رموز الجيل الثاني من المؤلفين الموسيقيين المصريين.

وتتناول الأمسية ملامح تجربة عطية شرارة الفنية وتعدد إبداعاته بين العزف على آلة الكمان والتلحين والتأليف الموسيقي، مستعرضة خصوصية أسلوبه وأبرز إسهاماته التي رسخت مكانته في تاريخ الموسيقى المصرية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وذلك بمشاركة الدكتور محمد شرارة والدكتورة خلود شرارة، حفيدي الموسيقار الراحل.

صالون «مقامات»:

فكرة الفنان الراحل محسن فاروق، وتعده وتقدمه الناقدة الموسيقية والإذاعية الدكتورة إيناس جلال الدين، مواصلًا تقديم أمسيات تتناول قضايا الموسيقى والغناء المصري وقوالبهما الفنية، من خلال الجمع بين التوثيق والتعريف والتحليل الموسيقي.

وتأتي الأمسية ضمن جهود صندوق التنمية الثقافية في توثيق التراث الموسيقي المصري وإبراز رموزه وإسهاماتهم الإبداعية، وإتاحة المعرفة بالتجارب الفنية التي أسهمت في تشكيل ملامح الموسيقى المصرية، من خلال برامجه ومراكز الإبداع التابعة له.