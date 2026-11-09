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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد داود يبدأ تصوير مسلسل ونس لرمضان 2027

أحمد داود يبدأ تصوير مسلسل ونس لرمضان 2027
أحمد داود يبدأ تصوير مسلسل ونس لرمضان 2027
أوركيد سامي

بدأ النجم أحمد داود تصوير مسلسله ونس للمشاركة به في موسم دراما رمضان 2027.

المسلسل من بطولة أحمد داود، عائشة بن احمد، كمال أبو رية، عمرو وهبة، ثراء جبيل، محمد لطفي، سلوى محمد علي، وفاء عامر، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد محسن، وإنتاج شركة الباتروس للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج كامل أبو علي.

كما شارك أحمد داود في الموسم السينمائي بفيلمين دفعة واحدة هما إذما والكراش.

فيلم إذما من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق الذي استند إلى روايته الصادرة عام ٢٠٢٠، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.

فيلم الكراش، هو فيلم كوميديا رومانسية بطابع الصيف، ومن بطولة أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

وعلى مستوى الجوائز، حصد أحمد داود جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية ومهرجان الدير جيست لعام 2026 عن فيلم إذما، كما نال جائزة أفضل ممثل دور أول من المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم الهوى سلطان ومهرجان جمعية الفيلم، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل عن مسلسل الشرنقة من مهرجان كاس إنرجي.

أحمد داود اخبار الفن نجوم الفن

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