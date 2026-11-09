طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة يحييان حفلًا غنائيًا في دبي.. غدًا

يستعد النجمان طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة لإحياء حفل غنائي مميز في دبي، غدًا الثلاثاء، في ليلة فنية تجمع اثنين من أبرز نجوم الأغنية الشعبية المصرية، وسط أجواء من الطرب والحماس والعديد من المفاجآت التي تنتظر الجمهور.

ومن المقرر أن يقدم النجمان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتهما التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وتركت بصمة واضحة لدى محبي الأغنية الشعبية، حيث يمتلك كل منهما رصيدًا غنائيًا حافلًا بالأعمال التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات.

تفاصيل حفل طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة

ويحمل الحفل عددًا من المفاجآت الفنية التي من المنتظر أن تضفي أجواءً استثنائية على السهرة، خاصة مع اجتماع طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة في حفل واحد، وهو ما يمنح الجمهور فرصة للاستمتاع بتجربة غنائية تجمع بين اللونين المميزين للنجمين.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل الشعبية التي يتمتع بها النجمان، ليس فقط في مصر، وإنما في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث تحظى أغنياتهما بحضور واسع لدى عشاق الطرب الشعبي.

ويأتي الحفل في إطار الحفلات الغنائية التي تحتضنها دبي، والتي تحرص دائمًا على استضافة نجوم الغناء العربي، وتقديم ليالٍ فنية متنوعة تلبي أذواق الجمهور.

وطرح منذ فترة كل من النجم طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة دويتو يحمل اسم "شغلنهم إحنا غيرهم" من كلمات محمود سوستا وألحان خالد سلطان وتوزيع خليل وشيندى، ووليد الشيخ إدارة أعمال طارق الشيخ، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بشكل جديد لاقى إعجاب الجمهور.