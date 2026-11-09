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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أكاديمية الفنون تحيي أصالة التراث الغنائي بحفل لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية على مسرح سيد درويش

فرقة أم كلثوم
فرقة أم كلثوم
أحمد إبراهيم

ينظم  المعهد العالي للموسيقى العربية، حفلًا موسيقيًا لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، برعاية الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إشراف الدكتورة سالي طموم.

حفل المايسترو محمد عبد الستار

ويُقام الحفل بقيادة المايسترو محمد عبد الستار، على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2026.

وتقدم الفرقة خلال الحفل باقة مختارة من روائع الطرب الأصيل، تضم عددًا من الأغنيات الخالدة، من بينها: «من حبي فيك يا جاري»، و«موعود»، و«ياما أنت واحشني»، و«ياللي سامعني»، في أمسية موسيقية تحتفي بجماليات التراث الغنائي العربي وأصالته.

جائزة نوار للرسم

من ناحية أخرى، تنطلق في 15 نوفمبر الجاري فعاليات الدورة التاسعة من «جائزة نوار للرسم» لعام 2026-2027، والتي تستمر فعالياتها واختباراتها حتى نوفمبر 2027، بمشاركة طلاب معاهد الأكاديمية، مع إتاحة الفرصة للراغبين من خارج الأكاديمية للمشاركة، تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون. 

وتُعد «جائزة نوار للرسم» منصة فنية مصرية مهمة تهدف إلى دعم المواهب الشابة في مجال الفنون التشكيلية، وصقل قدراتهم الفنية والإبداعية، إلى جانب تعزيز التواصل والتبادل المعرفي بينهم وبين كبار الخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات الفنون.

وتُقام الدورة التاسعة تحت إشراف اللجنة العليا الدائمة للمسابقة، التي تضم الدكتورة نبيلة حسن رئيس الاكاديمية، والدكتورة أمل نصر، والدكتورة هبة الهواري رئيس لجنة التحكيم، والدكتور خالد البغدادي، والفنان محمد كمال، والفنانة مي أحمد نوار، فيما يتولى الدكتور عادل ناجي مهام قوميسير الدورة التاسعة.

وتأتي الجائزة في إطار جهود أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن لدعم ورعاية المواهب الإبداعية، وتوفير بيئة فنية متكاملة تتيح للطلاب والشباب فرص تنمية قدراتهم، وتسهم في إثراء الحركة التشكيلية والارتقاء بمستوى الوعي الفني والثقافي.

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