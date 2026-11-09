"القومي للترجمة" يتيح أربعة من أبرز إصداراته بطريقة برايل دعمًا لذوي الهمم

يواصل المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور محمد نصر الجبالي، جهوده لتعزيز مبدأ إتاحة المعرفة للجميع، وترسيخ حق مختلف فئات المجتمع في المشاركة بالحياة الثقافية، محققًا وعده الذي أعلنه في أغسطس الماضي بطباعة مجموعة من أبرز إصداراته بطريقة برايل، لتصبح متاحة للقراءة والاطلاع من خلال مكتبة المترجم التابعة للمركز بأكاديمية الفنون.

وذكر المركز– في بيان اليوم /الأثنين/- أنه في خطوة تجسد انتقال المبادرة من الإعلان إلى التنفيذ، انتهى المركز من طباعة أربعة كتب متميزة بطريقة برايل، هي: "كوخ العم توم"، و"أصول مكونات الفلامنكو وسر الغناء العميق"، و"بروميثيوس مقيدًا"، و"دوبل ڤيه أو ذكرى الطفولة"، على أن تتاح نسخة واحدة من كل كتاب للاطلاع بمكتبة المترجم. وتتنوع هذه الإصدارات بين الأدب والمسرح والتاريخ والفنون، لتقدم للقارئ تجارب معرفية وإنسانية ثرية.

ويؤكد المركز، من خلال هذه المبادرة، أن إتاحة الثقافة ليست مجرد وسيلة للوصول إلى الكتاب، بل هي حق أصيل في المعرفة.