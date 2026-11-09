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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد شاكر يكشف كواليس «الاختيار 2»: اختبأت في منزلي أسبوعين بسبب غضب الجمهور

أحمد شاكر يكشف كواليس «الاختيار 2»: اختبأت في منزلي أسبوعين بسبب غضب الجمهور
أحمد شاكر يكشف كواليس «الاختيار 2»: اختبأت في منزلي أسبوعين بسبب غضب الجمهور
شيماء جمال

كشف الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، عن كواليس تجسيده شخصية الضابط الخائن في مسلسل «الاختيار 2»، قائلا: إن اندماجه في الشخصية وإتقانه لتفاصيلها جعلا ردود أفعال الجمهور قوية إلى حد دفعه للبقاء في منزله لمدة أسبوعين بعد عرض العمل، خوفاً من مواجهات محتملة في الشارع.

وأضاف شاكر، خلال لقائه ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر قناة CBC، إنه تلقى تهديدات مباشرة قبل وأثناء تقديم الشخصية، موضحاً أن قراره بالمشاركة في المسلسل جاء بدافع وطني، ورغبة في تسليط الضوء على بطولات وتضحيات شهداء الوطن.

وأوضح الفنان أن تجسيد شخصية الخائن كان تحدياً كبيراً، خاصة أن الخيانة تمثل أمراً مرفوضاً في الوجدان المصري، مشيراً إلى أن الشخصية ارتكبت أربعة أنواع من الخيانة، تمثلت في خيانة الوطن، وجهاز الشرطة، وصديق العمر الشهيد محمد مبروك، إلى جانب خيانة أسرته وأهله.

ونوه أن الشخصية خانت صديقها الذي جمعته به علاقة إنسانية قوية، كما وضعت أسرتها في مواجهة تبعات أخلاقية واجتماعية لم تكن طرفاً فيها.

وأشار شاكر إلى أن ردود أفعال الجمهور عقب عرض المسلسل كانت شديدة، بسبب تصديق المشاهدين للأحداث وتفاعلهم مع الشخصية، وهو ما دفعه إلى تجنب النزول إلى الشارع لمدة أسبوعين خشية التعرض لمواقف صعبة نتيجة غضب الجمهور من تصرفات الضابط الذي جسده.

وتطرق أحمد شاكر إلى التهديدات التي تعرض لها خلال مشاركته في العمل، كاشفاً عن تلقيه اتصالات ورسائل تضمنت تهديدات من عناصر متطرفة، بسبب طبيعة الشخصية والأحداث التي تناولها المسلسل.

وأكد أنه قرر استكمال التجربة رغم هذه التهديدات، انطلاقاً من قناعته بأهمية الرسالة التي يقدمها العمل، ورغبته في المشاركة في توثيق التضحيات التي قدمها رجال الوطن.

كما أشاد بتأثير ثلاثية «الاختيار»، معتبراً أنها أسهمت في توعية الشباب والأجيال الجديدة، وكشف الشائعات وأساليب التضليل المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إبراز البطولات والتضحيات التي قُدمت من أجل استقرار البلاد.

وعلى جانب آخر، استعاد الفنان أحمد شاكر أبرز محطاته الفنية في أعمال السير الذاتية، وفي مقدمتها مسلسل «رجل من هذا الزمان»، الذي جسد خلاله شخصية عالم الذرة المصري الدكتور مصطفى مشرفة، المعروف بلقب «أينشتاين العرب».

وأعرب عن تقديره للمخرجة إنعام محمد علي، التي منحته الفرصة لتقديم عدد من الشخصيات التاريخية المهمة، من بينها مصطفى مشرفة وقاسم أمين والخديوي عباس حلمي الثاني، مؤكداً أن هذه التجارب شكلت محطات مهمة في مشواره الفني.

وكشف شاكر عن تلقيه إشادة وتكريم العالم الراحل الدكتور أحمد زويل عن تجسيده شخصية مصطفى مشرفة، مشيراً إلى أن زويل أعرب عن تقديره لقدرة العمل على تقريب قيمة العلم والشخصيات العلمية من الجمهور.

كما أشار إلى أن الفنان الكبير عادل إمام كان يتواصل مع المخرجة إنعام محمد علي خلال عرض المسلسل، للتعبير عن إعجابه بالعمل وأداء أبطاله، وهو ما اعتبره شهادة مهمة يعتز بها في مسيرته الفنية.

احمد شاكر الاختيار 2 مسلسل الاختيار 2 الستات ما يعرفوش يكدبوا

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