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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه القناة: إصلاح كسر القنطرة شرق المفاجئ وإعادة الخدمة كاملة لقري شرق البحيرات

اعمال الإصلاح
اعمال الإصلاح
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، أعادة الخدمة كاملة لجميع قري شرق البحيرات، وذلك بعد الانتهاء تماماً من كافة أعمال أصلاح كسر مفاجئ في خط رئيسي بشبكات مياه الشرب بالقنطرة شرق، بواسطة فنيو وعمال الشبكات، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المهندس أحمد التراس، أنه فور تلقي غرفة العمليات بلاغات عن أعطال في كسر مفاجئ في الخط المياه الرئيسي القادم من الرافع الاستراتيجي والمغذي لقري ومناطق شرق البحيرات، وانتقلت فرق الطوارئ المكونة من مهندسين وفنيين وعمال، وتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للإصلاح، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 500 مم، وتبين التعدي علي الخط وتم الغاء التعدي والانتهاء من كافة أعمال الأصلاح، وتم اعادة الخدمة كاملة للمواطنين، شرق البحيرات والتي تضم قرية الابطال، والتقدم، والأحرار، وميت ابو الكوم.

وأكد رئيس مجلس إدارة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، على سرعة التحرك والتجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية، "، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، بٌاليم القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالأضافة الي تقليل الفاقد من خلال أعمال الإحلال والتجديد.

وأضاف المهندس أحمد التراس، أن اليقظة التامة وروح التعاون والاستعداد الجيد بين جميع العاملين وراء الانتهاء من أعمال اصلاح الاعطال المفاجئة في شبكات خطوط المياه الرئيسية والفرعية واعادة تشغيل الخدمة للمواطنين في مدة زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لافتا علي متابعته على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي.

كما أشار المهندس أحمد التراس، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات ودار العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل، لعمل التحاليل المطلوبة يوميًا على مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة، بما يضمن سلامة المياه المنتجة والحفاظ على جودتها.

وشدد المهندس أحمد التراس، على جميع رؤساء القطاعات وعموم المناطق بمحافظات ىالقناة الثلاث " السويس، ةالإسماعيلية، وبورسعيد"، بأهمية المرور والمتابعة الميدانية المستمرة لجميع مواقع العمل، من محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ورصد أي معوقات تشغيلية والتعامل معها بصورة فورية، وذلك إطار جهود الشركة للحفاظ على كفاءة أصولها التشغيلية من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

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