AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حيلة طبيعية سهلة لعلاج الرؤوس السوداء

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:36 م
حيلة طبيعية سهلة
حيلة طبيعية سهلة لعلاج الرؤوس السوداء
Advertisements
اسماء محمد
الرؤوس السوداء من أكثر أنواع الحبوب التى تفسد جمال المرأة وتجعلها غير جذابة.. ووجد بعض العلاجات الطبيعية التى تساعد فى التخلص من هذه المشكلة لكنها تتطلب اخذ احتياطات معينة عند استخدامها لانها تكن قوية وتسبب التهابات بالبشرة اذا لمست جزء غير مصاب.
إقرأ أيضا
أسباب وطرق علاج الرؤوس السوداء
عرض موقع "بولد سكاى" حيلة طبيعية سهلة تساعد فى علاج الحبوب ذات الرؤوس السوداء دون عناء.
- احضرى الكمثرى الناعمة (هي الأفضل للاستخدام على الجلد). 
- قطعى الكمثرى إلى نصفين ونستخرج كل اللب " الجزء الداخلى الأبيض". 
- باستخدام ملعقة قومى بسحق اللب "الجزء الداخلى الأبيض" .
- قومي بتدليك المنطقة المصابة بجزء منه. 
- اشطفيه بعد 5 دقائق ثم دلكيه مرة أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمكونات بسيطة .. ماسك سحري لجميع أنواع البشرة

الطبيعي يكسب.. 5 حيل تمنحك بشرة متوهجة من غير مكياج

بالأسبرين .. خلطة هائلة لـ علاج حب الشباب

في 30 يومًا.. أقوى 3 وصفات لـ علاج حب الشباب

أسرع وصفات للتخلص من الرؤوس السوداء

بعيدًا عن المواد الكيماوية.. تخلصي من شيب الرأس بصبغة شعر طبيعية

ترشيحاتنا

فى ذكرى رحيل طلعت زين .. صدمته قبل وفاته ولغز مرضه

كهربا يطعن علي قرار الفيفا بتغريمه 33 مليون جنيه والإيقاف لـ6 أشهر

برلماني يوجه رسالة هامة للمستأجرين والملاك بشأن مشروع قانون الإيجار القديم

هبوط أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل

بإطلالة صيفية.. نيللي كريم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

فيديوجراف.. حسم الجدل في قانون التصالح والإيجار القديم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك طبيعي.. منة فضالي تبهر متابعيها بالأبيض والأحمر

لحظة دفن سمير الإسكندراني في مقابر الأسرة بالسيدة نفسية.. صور

60 صورة من جنازة الفنان الراحل سمير الإسكندراني