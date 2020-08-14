حيلة طبيعية سهلة لعلاج الرؤوس السوداء

الرؤوس السوداء من أكثر أنواع الحبوب التى تفسد جمال المرأة وتجعلها غير جذابة.. ووجد بعض العلاجات الطبيعية التى تساعد فى التخلص من هذه المشكلة لكنها تتطلب اخذ احتياطات معينة عند استخدامها لانها تكن قوية وتسبب التهابات بالبشرة اذا لمست جزء غير مصاب.
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أسباب وطرق علاج الرؤوس السوداء
عرض موقع "بولد سكاى" حيلة طبيعية سهلة تساعد فى علاج الحبوب ذات الرؤوس السوداء دون عناء.
- احضرى الكمثرى الناعمة (هي الأفضل للاستخدام على الجلد).
- قطعى الكمثرى إلى نصفين ونستخرج كل اللب " الجزء الداخلى الأبيض".
- باستخدام ملعقة قومى بسحق اللب "الجزء الداخلى الأبيض" .
- قومي بتدليك المنطقة المصابة بجزء منه.
- اشطفيه بعد 5 دقائق ثم دلكيه مرة أخرى.