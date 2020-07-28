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مرأة

أسباب وطرق علاج الرؤوس السوداء

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:30 ص
الروؤس السوداء
الروؤس السوداء
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هاجر هانئ
الرؤوس السوداء من ابرز المشاكل الجلدية التى  تواجه الكثير من السيدات، فهي تؤثر على البشرة بالسلب مما يزعج الكثير منهن وذلك لأنها تظهر فى الأنف.

كشفت الدكتورة وسام سوقية، أخصائية البشرة والتجميل، عن ابرز الأسباب التى تؤدى إلى ظهور الرؤوس السوداء، وكان اهمها، ما يلي:

_ زيادة إفراز الزيوت بالبشرة الدهنية .
_ تراكم البكتيريا والجلد الميت .
_ عدم العناية بتنظيف الوجه بالطريقة الصحيحة .
_ التغيرات الهرمونية بالجسم .
_ استخدام مستحضرات التجميل باستمرار وعدم إزالتها بشكل صحيح .
_ التعرق الزائد .
_ اخذ بعض الادوية مثل حبوب منع الحمل .


وقدمت اخصائية البشرة و التجميل بعض الطرق والعادات التى تخلصك  من الرؤوس السوداء، كما يلي:

_تناول كميات كبيرة من الماء و التقليل من الكافيين .
_ اتباع نظام غذائي صحي بعيد عن الشوكولاتة والمكسرات والوجبات السريعة والاطعمة المليئة بالدهون .
_ تقليل استخدام المكياج وإزالته قبل النوم .
_ استخدام غسول مخصص للرؤوس السوداء يوميًا مرة الصبح ومرة المساءا .
_ استخدام واقي شمسي .
_ تنظيف البشرة بالبخار او عن طريق ماسكات .
_ تقشير البشرة مرة بالأسبوع لتقليل الرؤوس السوداء . 
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