أسرع وصفات للتخلص من الرؤوس السوداء

تعد إحدى الطرق المؤكدة للحصول على بشرة صحية ومثالية هي العناية بها كل يوم إليك طرق طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء بسرعة بشكل طبيعي من أنفك ووجهك.





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وصفة ليمون + عسل + سكر





كررى ذلك مرة واحدة في الأسبوع للتخلص من الرؤوس السوداء





وصفة الفازلين



أفضل وقت لاستخدام هذه الحيلة هو بعد الاستحمام مباشرة لأن الحرارة من الماء قد فتحت مسامك. ابدأ بتطبيق الفازلين على المنطقة المصابة التي تحتاج إلى علاج. بمجرد الانتهاء من ذلك ، ضع الغلاف البلاستيكي فوق الفازلين ثم ضعى منشفة ساخنة واتركيها ثم استخدم منديلًا لإزالة أي فازلين زائد من وجهك





