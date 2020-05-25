بمكون واحد من مطبخك.. وصفة سريعة للتخلص من الرؤوس السوداء

هل تعانى من الرؤوس السوداء والتى يمكن أن تظهر على أي منطقة من الجسم والتى تظهر باللون الأسود بسبب الأكسدة ، وهي عملية تحدث عندما تصبح المسام مسدودة بالأوساخ وتتعرض للهواء.
موقع "Bright Side" يقدم قناع سريع للتخلص بسهولة من هذه البقع الصغيرة المزعجة من بشرتك والحصول على مظهر خالي من العيوب إبقاء هذه الرؤوس السوداء بعيدة.
موقع "Bright Side" يقدم قناع سريع للتخلص بسهولة من هذه البقع الصغيرة المزعجة من بشرتك والحصول على مظهر خالي من العيوب إبقاء هذه الرؤوس السوداء بعيدة.
استخدمي قناع بياض البيض :
بياض البيض
ماء دافئ
طريقة تطبيق قناع البيض..
أخرجي صفار البيض من بيضتين وضعي بياض البيض بلطف على وجهك لتشكيل طبقة رقيقة.
اتركي القناع لمدة دقيقتين أو حتى يجف.
ضعى طبقة ثانية من بياض البيض. اتركي القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة.
استخدم الماء الدافئ لشطف وجهك.
يساعد بياض البيض على شد المسام وسحب أي أوساخ مسدودة مما يمنحك بشرة ناعمة خالية من الرؤوس السوداء.