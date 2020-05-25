بمكون واحد من مطبخك.. وصفة سريعة للتخلص من الرؤوس السوداء

استخدمي قناع بياض البيض :





بياض البيض

ماء دافئ





طريقة تطبيق قناع البيض..





أخرجي صفار البيض من بيضتين وضعي بياض البيض بلطف على وجهك لتشكيل طبقة رقيقة.







اتركي القناع لمدة دقيقتين أو حتى يجف.







ضعى طبقة ثانية من بياض البيض. اتركي القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة.





استخدم الماء الدافئ لشطف وجهك.







يساعد بياض البيض على شد المسام وسحب أي أوساخ مسدودة مما يمنحك بشرة ناعمة خالية من الرؤوس السوداء