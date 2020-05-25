AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بمكون واحد من مطبخك.. وصفة سريعة للتخلص من الرؤوس السوداء

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:00 ص
رؤوس سوداء
رؤوس سوداء
Advertisements
لمياء الياسين
 هل تعانى  من الرؤوس السوداء والتى يمكن أن تظهر على أي منطقة من الجسم والتى تظهر باللون الأسود بسبب الأكسدة ، وهي عملية تحدث عندما تصبح المسام مسدودة بالأوساخ وتتعرض للهواء.

موقع "Bright Side" يقدم قناع سريع للتخلص بسهولة من هذه البقع الصغيرة المزعجة من بشرتك والحصول على مظهر خالي من العيوب إبقاء هذه الرؤوس السوداء بعيدة.

 استخدمي قناع بياض البيض :

بياض البيض
ماء دافئ

طريقة تطبيق قناع البيض..

أخرجي صفار البيض من بيضتين وضعي بياض البيض بلطف على وجهك لتشكيل طبقة رقيقة.

اتركي القناع لمدة دقيقتين أو حتى يجف.

 ضعى طبقة ثانية من بياض البيض. اتركي القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة.

استخدم الماء الدافئ لشطف  وجهك.

يساعد بياض البيض على شد المسام وسحب أي أوساخ مسدودة مما يمنحك بشرة ناعمة خالية من الرؤوس السوداء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رخيصة وسريعة.. 3 حيل للتخلص من الرؤوس السوداء

أرخص تجميل.. 8 فوائد مذهلة لوضع الليمون على البشرة

تقضي على مشاكل البشرة.. تعرف على فوائد إبرة التخلص من الرؤوس السوداء

ترشيحاتنا

أرجع يا أبو علاء متصغرناش.. تامر حسني يتدخل لحل خلاف زوجين على الهواء.. فيديو

الأيام التي يحرم الصيام فيها .. 6 أيام منهى فيها الصوم

بموافقة الحكومة.. جدول مباريات ريال مدريد بالدوري الإسباني بعد الاستئناف

رحيل دبلوماسي بارز والجامعة العربية تنعيه

تخلى عن السلطة بإرادته.. قصة رئيس حظي بتأييد شعبي لمدة 20 عاما

زوج أيتن عامر يهنئ وفاء عامر بعيد ميلادها.. تعرف على ردها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيضات العيد مستمرة.. قائمة أسعار إم جي mg اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

قبعة وسالوبيت.. بوسي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد وحش هيونداي الجديد أزيرا 2021 .. صور