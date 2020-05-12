بمكون واحد.. وصفة غير متوقعة تخلصك من الرؤوس السوداء في دقائق

تعانى العديد من الفتيات بسبب مشكلة الرؤوس السوداء ، وتفضل الكثير منهن اتباع طريقة طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء،ولذلك نقدم لكى فوائد الليمون والعسل للتخلص من الرؤوس السوداء والحصول على بشرة صافية.









طريقة ماسك الليمون والعسل للحفاظ على البشرة





المكونات:

- عصير الليمون الطازج

- ملعقة صغيرة من العسل

- ملعقة صغيرة من الزبادى









طريقة تحضير الماسك:





1- امزجى عصير الليمون الطازج، مع العسل والزبادي جيدا

2- ضعى الخليط على الوجه، مع التركيز على المناطق المصابة بالرؤوس السوداء، والفرك بلطف لمدة 3-5 دقائق.

3- أتركيه لمدة دقيقة واحدة، ثم يشطف بالماء الفاتر.