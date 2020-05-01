رخيصة وسريعة.. 3 حيل للتخلص من الرؤوس السوداء

تهتم الفتيات بنضارة وصفاء البشرة، لكن الرؤوس السوداء على الأنف قد تفسد جمال البشرة، فهي تحتاج عناية خاصة للتخلص منها بطرق طبيعية غير مكلفة، مع الاستمرار على تطبيق نفس الروتين كل اسبوع لمنع ظهور الرؤوس السوداء .
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قدم موقع glowpink طرق طبيعية سريعة للتخلص من الرؤوس السوداء وهي :
1- معجون الأسنان
قومي بوضع طبقة من معجون الأسنان على الأنف مع تدليها لمدة 5 دقائق مرتين أسبوعيا
2- صودا الخبز
ضعي ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقتين ماء وافركي بها الأنف
3- الجيلاتين
اخلطي ملعقة جيلاتين مع ملعقتين حليب وادخليه الميكرويف لمدة دقيقة ثم استخدميه في فرك الانف واتركيه عليها حتى يجف ثم انزعيه .