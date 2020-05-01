رخيصة وسريعة.. 3 حيل للتخلص من الرؤوس السوداء

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قدم موقع glowpink طرق طبيعية سريعة للتخلص من الرؤوس السوداء وهي :





1- معجون الأسنان

قومي بوضع طبقة من معجون الأسنان على الأنف مع تدليها لمدة 5 دقائق مرتين أسبوعيا





2- صودا الخبز

ضعي ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقتين ماء وافركي بها الأنف





3- الجيلاتين

اخلطي ملعقة جيلاتين مع ملعقتين حليب وادخليه الميكرويف لمدة دقيقة ثم استخدميه في فرك الانف واتركيه عليها حتى يجف ثم انزعيه .