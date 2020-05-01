AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

رخيصة وسريعة.. 3 حيل للتخلص من الرؤوس السوداء

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:45 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
تهتم الفتيات بنضارة وصفاء البشرة، لكن الرؤوس السوداء على الأنف قد تفسد جمال البشرة، فهي تحتاج عناية خاصة للتخلص منها بطرق طبيعية غير مكلفة، مع الاستمرار على تطبيق نفس الروتين كل اسبوع لمنع ظهور الرؤوس السوداء .

اقرأ أيضا

قدم موقع glowpink  طرق طبيعية سريعة للتخلص من الرؤوس السوداء وهي : 

1- معجون الأسنان
قومي بوضع طبقة من معجون الأسنان على الأنف مع تدليها لمدة 5 دقائق مرتين أسبوعيا

2- صودا الخبز
ضعي ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقتين ماء وافركي بها الأنف

3- الجيلاتين
اخلطي ملعقة جيلاتين مع ملعقتين حليب وادخليه الميكرويف لمدة دقيقة ثم استخدميه في فرك الانف واتركيه عليها حتى يجف ثم انزعيه . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفرشة الاسنان والمعجون.. تخلصي من الرؤوس السوداء

بـ 5 جنيهات.. حيل سريعة للتخلص من إصفرار الأسنان

تشوه جمالك.. حل عملي وسريع لعلاج الرؤوس السوداء

ب5 جنيهات فقط .. تخلصى من تسوس الأسنان

ماسك اليوم.. تخلصي من الرؤوس السوداء بوصفة الجيلاتين

ترشيحاتنا

670 مصريا من العالقين في روسيا وأوكرانيا يصلون مرسى علم

ريهام سعيد: أنا مؤدبة وأمي مشتغلتش رقاصة.. فيديو

عادة يومية تنقل عدوى كورونا للأسرة بسهولة.. فيديو

الاختيار.. وزير الداخلية الأسبق يروي لـ"صدى البلد" كواليس محاولة اغتياله على يد هشام عشماوي

بشرى سارة.. الإمارات تعلن اكتشاف علاج مبتكر لـ كورونا بالخلايا الجذعية

نبأ سار .. تفاصيل جديدة فى ملف عودة الدوري الممتاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للمستشفى حالا.. 5 أعراض خطيرة لـ فيروس كورونا

لا يستحب تناولها .. أضرار القهوة على مرضى السكر

شاهد .. تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس