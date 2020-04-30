أرخص تجميل.. فوائد تدليك البشرة بالطماطم

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بحسب موقع GLOWPINK المعني بجمال المرأة إليك فوائد الطماطم للبشرة :





1- تساعد على تفتيح وتبيض البشرة بشكل فعال

2-تمنح البشرة نعومة ونضارة

3-تخلص البشرة من الزيوت الزائدة لذلك تقلل من حبوب الشباب

4-تحتوي على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة

5-تساعد على علاج مسام البشرة المفتوحة

6-تعمل على تقليل التهابات الجلد وترطب البشرة بشكل فعال

7-تمنع الطماطم ظهور علامات الشيخوخة على الجلد.





طريقة استخدام الطماطم للبشرة :

هناك العديد من الطرق لاستخدام الطماطم للبشرة ومنها وضع ملعقة من النشا على نصف ثمرة من الطماطم وتدليكها لمدة دقائق وتركها لمدة ربع ساعة ثم غسل البشرة .