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مرأة

أرخص تجميل في الدنيا.. 5 فوائد لوضع قشر البطاطس على البشرة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:31 ص
فوائد قشر البطاطس
فوائد قشر البطاطس للبشرة
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رشا عوني
تحتاج البشرة الى عناية خاصة خلال شهر رمضان لتعويض فترة الصيام التي تسبب جفاف الجلد والبشرة، لذا يفضل استخدام كريمات الترطيب طيلة النهار مع شرب كميات وفيرة من الماء بعد الإفطار واستخدام الحيل التجميلية المفيدة لصحة البشرة ومنها قشر البطاطس . 

نصح موقع GLOWPINK المعني بجمال المرأة باستخدام قشر البطاطس بمجرد تقشيرها، ووضع القشور على الجلد مع التدليك لمدة دقائق للاستفادة منه 

 أبرز فوائد قشر البطاطس فى تجميل البشرة : 

1- يعمل قشر البطاطس على تبييض البشرة بشكل فعال نظرا لاحتوائه على نسبة من النشا 

2- قشر البطاطس يعالج الهالات السوداء حول العينين، عن طريق وضع قشر البطاطس يوميا تحت العينين لمدة ربع ساعة 

3- قشر البطاطس يحمس البشرة من التجاعيد والخطوط حول الفم والأنف والجبين

4- قشر البطاطس يعد علاج فعال لحبوب الشباب ويقلل من ظهورها

5- قشر البطاطس يقلل من الندبات وآثار حبوب الشباب ويعالج البقع الداكنة بالوجه . 
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