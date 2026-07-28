قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فشل صفقة بشكتاش.. 5 أندية تدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح
بروتوكول تعاون بين التعليم والأزهر لتعزيز انتظام حضور الطلاب والتقييم التربوي
وفاة اللواء فؤاد فيود أحد أبطال حرب أكتوبر وصدى البلد يعيد نشر حواره الأخير معه
من شقة متواضعة لثروة بالملايين.. كيف صنع لامين يامال إمبراطوريته المالية قبل بلوغ العشرين؟
ياسر جلال لـ لما جبريل: باخد أجري أعيش بيه طول السنة ومبنشيلش فلوس للزمن
رواتب 40 ألف جنيه بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.. قدم الآن
طلب المال والأب رفض… القصة الكامل لمقتل خمسيني على يد ابنه في أسيوط
حملة تجسس سيبراني تستهدف مؤسسات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.. تفاصيل
انخفض 125 جنيهًا.. أسعار الذهب تواصل التراجع في منتصف تعاملات اليوم
مفاجأة سارة للمتضررين من تأخر صرف المعاش مع بداية شهر أغسطس| تفاصيل
خدعة الونس والدعم النفسي.. اعترافات صادمة لـ ضحية صاحب بيت فاطم
نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حلم مئات الآلاف من حملة الماجستير والدكتوراه.. تحركات جديدة من أجل التعيين

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

شهد ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه تحركات جديدة خلال الفترة الأخيرة، في خطوة أعادت الأمل لآلاف الحاصلين على الدرجات العلمية العليا، وذلك بعد بدء الجامعات حصر بيانات أصحاب الملف، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، في إطار متابعة برلمانية مستمرة لإنهاء هذا الملف الممتد منذ سنوات.

 

خطابات لحملة الماجستير والدكتوراه

وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المجلس الأعلى للجامعات أرسل خطابًا إلى الجامعات لإعداد حصر شامل لحملة الماجستير والدكتوراه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن التحركات الجارية لإعادة فتح الملف ووضع رؤية واضحة للتعامل معه.

وأوضح منصور أن عددًا من حملة الماجستير والدكتوراه أبلغوه بأن الجامعات بدأت بالفعل التواصل معهم للحصول على بياناتهم، تمهيدًا لاستكمال عملية الحصر.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتهاء من تجميع البيانات، تمهيدًا لعرض الملف على مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم، مؤكدًا أنه سيواصل متابعة القضية حتى خلال فترة الإجازة البرلمانية، باعتبارها من الملفات المهمة التي تمس شريحة كبيرة من الشباب.

وذكر أن استكمال قاعدة بيانات دقيقة يمثل خطوة أساسية للوصول إلى حلول عملية، لافتًا إلى أنه اقترح إنشاء رابط إلكتروني موحد لتسجيل بيانات حملة الماجستير والدكتوراه، بما يسهم في تسريع إجراءات الحصر، وتدقيق البيانات، وضمان وصولها بشكل منظم إلى الجهات المختصة.

وأكد النائب إيهاب منصور أن التحركات الحالية تعكس اهتمامًا بإنهاء هذا الملف، مشددًا على استمرار متابعته داخل مجلس النواب حتى الوصول إلى حلول تحقق الاستفادة من الكفاءات العلمية وتلبي تطلعات حملة الماجستير والدكتوراه.

 

اقتراح جديد لحصر الأعداد

تقدم النائب محمد نصر الأسيوطي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الحكومة، يدعو فيه إلى تنظيم مسابقة مركزية للتعيين في الجهاز الإداري للدولة؛ بهدف الاستفادة من الكفاءات العلمية من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه، ودعم خطط تطوير الأداء الحكومي.

الاقتراح يتضمن إعداد حصر دقيق للاحتياجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة في قطاعات المحليات والجهات الخدمية، على أن يتم بناءً على ذلك الإعلان عن مسابقة رسمية تتسم بالشفافية، تكون الأولوية فيها لحملة الماجستير والدكتوراه من غير المعينين، وغير العاملين في أي جهة حكومية.

تعيين حملة الماجستير والدكتوراه حملة الماجستير والدكتوراه مجلس النواب النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

ترشيحاتنا

يوتيوب

أسباب توقف يوتيوب عن العمل في بعض الهواتف

اعمال رصف شوارع الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف الطريق الرابط بين قطور ومحلة روح بقطاع كفر بلضم

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

بالصور

كارثة على صحتك.. أضرار استخدام زيت القلي أكثر من مرة

أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..

فوائد التين الشوكى للرجال

فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال

أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات هبة مجدى تجمع فى عيد ميلادها الـ 38 | صور

فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى
فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى
فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى

خبيرة تغذية تكشف مفاجأة.. كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر والحالة النفسية؟

كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟
كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟
كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد