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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك جديد في البرلمان لتعديل قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات

فصل الموظفين
فصل الموظفين
عبد الرحمن سرحان

طالب النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، بإعادة النظر في بعض أحكام قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة وانضباط الجهاز الإداري للدولة، ومنح الموظف فرصة للعلاج وإعادة التقييم قبل اتخاذ قرار الفصل النهائي.

 

مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات

وقال سليمان، في تصريحات صحفية له، إن مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات بين العاملين بالدولة أمر ضروري لحماية المجتمع وضمان حسن سير العمل، إلا أن التعامل مع الحالات الإيجابية يجب أن يتضمن جانبًا إصلاحيًا وتأهيليًا، خاصة في الحالات التي يثبت فيها استعداد الموظف للعلاج والالتزام ببرامج التعافي.

وأوضح أن بعض الحالات قد تكون بحاجة إلى تدخل علاجي وليس فقط عقوبة الفصل، مشيرًا إلى أهمية وجود آلية واضحة تتيح إعادة الفحص والتقييم بعد تلقي العلاج، بما يضمن عودة من يثبت تعافيه والتزامه إلى عمله وفق ضوابط محددة.

 

تعديل قانون فصل الموظفين

وأكد النائب أن الهدف الأساسي يجب أن يكون بناء جهاز إداري قوي ومنضبط، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، وعدم إغلاق باب العودة أمام من يسعى للتخلص من الإدمان والاندماج مجددًا في المجتمع.

وطالب أشرف سعد سليمان بدراسة إجراء تعديلات تشريعية تحقق الردع اللازم ضد المتعاطين، وفي الوقت نفسه تفتح مسارًا للعلاج وإعادة التأهيل لمن تنطبق عليهم الشروط، بما يتوافق مع توجه الدولة في مكافحة الإدمان ودعم برامج التعافي.

فص الموظفين تعاطي المخدرات البرلمان النواب مجلس النواب

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