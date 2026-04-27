العدوان يتواصل .. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستودعات أسلحة لحزب الله

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين، غارات جوية استهدفت نحو 20 موقعاً تابعاً لحزب الله في جنوب لبنان ووادي البقاع الشرقي، وذلك في أعقاب هجمات متكررة شنّها الحزب خلال فترة وقف إطلاق النار.

وقال جيش الاحتلال إنه شن غارات على جنوب لبنان، استهدفت عدداً من مستودعات الأسلحة والمباني التي كان حزب الله يستخدمها لإطلاق الصواريخ على إسرائيل، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي وادي البقاع، أفاد الجيش الإسرائيلي باستهداف موقع كان حزب الله يستخدمه لتصنيع وتخزين الأسلحة، كما أشار إلى رصده مؤخراً محاولات من جانب الحزب لإعادة تأهيل الموقع بعد غارات سابقة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت أيضاً عدداً من مستودعات الأسلحة الأخرى في وادي البقاع.