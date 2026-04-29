وفد كنسي يقدم العزاء للدكتور مصطفى مدبولي في وفاة والده | صور

كلف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وفدًا برئاسة نيافة الأنبا يوآنس مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، لتقديم العزاء للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في وفاة والد سيادته اللواء أ.ح كمال مدبولي، والذي أقيم بمسجد المشير طنطاوي مساء أمس.

ويقوم قداسة البابا حاليًا بجولة خارجية لزيارة دول تركيا والنمسا وإيطاليا وكرواتيا.

ضم الوفد إلى جانب نيافة الأنبا يوآنس، أصحاب النيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والسكرتير المساعد للمجمع المقدس، والأنبا مكسيموس الأسقف العام لقطاع كنائس مدينة السلام والحرفيين، الأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، والسكرتير المساعد للمجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام للخدمات العامة والاجتماعية والعلاقات المسكونية، ولكنائس مصر القديمة.

كما ضم الوفد القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات، والمستشار منصف سليمان واللواء سمير عازر من

هيئة الأوقاف القبطية.