أزمة المستحقات تشعل غضب محترف الزمالك

دخل الروسي ديميتري ياكوفليف، لاعب فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك، في صدام علني مع إدارة النادي، بعدما وجّه انتقادات حادة بسبب تأخر مستحقاته المالية، في أزمة مرشحة للتصعيد خلال الفترة المقبلة.

هجوم حاد عبر مواقع التواصل

عبّر ياكوفليف عن استيائه الشديد من تعامل الإدارة، حيث نشر عبر حسابه على منصة إنستجرام تصريحات قوية قال فيها إن مسؤولي النادي “يكذبون على الجميع من أجل الظهور بشكل جيد”، مؤكدًا أن الواقع مختلف تمامًا عما يتم تداوله.

وأضاف اللاعب أنه لم يعد يحتمل الوضع الحالي، مشيرًا إلى تجاهل تام من جانب الإدارة، وعدم تلقيه أي ردود رغم محاولاته المتكررة للتواصل.

أوضح المحترف الروسي أنه بدأ بالفعل التحرك مع وكيل أعماله لاتخاذ خطوات قانونية، خاصة مع انتهاء موسمه واقتراب نهاية تعاقده. وأكد أن إدارة النادي على دراية كاملة بالمبالغ المستحقة له، إلا أنها لم تلتزم بالسداد حتى الآن.

وأشار إلى أن الفترة المتبقية على نهاية التعاقد لا تتجاوز شهرين، ما يزيد من تعقيد الموقف ويضع الطرفين أمام مواجهة محتملة في حال استمرار الأزمة دون حل.

كشف ياكوفليف أنه لم يتقاضَ راتبه منذ شهرين، موضحًا أنه تحلى بالصبر لفترة طويلة وانتظر حل الأزمة بشكل ودي، لكن دون أي استجابة من مسؤولي الزمالك، خاصة مع نهاية شهر أبريل.