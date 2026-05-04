قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيادة المركزية الأمريكية تعلن انطلاق دعم مشروع الحرية في مضيق هرمز
قبل ما تشتري آيفون.. أسعار الضريبة والرسوم الجمركية الجديدة
1.5 مليون يورو تنعش خزينة الأهلي.. برشلونة يقرر تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم
حادث في خليج عمان.. إصابة ناقلة بمقذوفات مجهولة
الأرصاد تعلن استمرار انخفاض درجات الحرارة وتحذر من ظاهرتين
حكم تطويل الإمام في الركوع انتظارا للمأمومين.. هل يجوز شرعا وما ضوابطه؟
استقالة مجلس إدارة الوداد الرياضي تمهيدا لمرحلة جديدة
مسؤول أمريكي: مشروع ترامب الجديد ينظم الملاحة في مضيق هرمز دون مرافقة عسكرية
حادث مروع على الطريق الأوسطي باتجاه حدائق أكتوبر وسقوط ضحايا.. صور
هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة
ليندسي جراهام: نؤيد خطوة ترامب لضمان حرية الملاحة في هرمز
مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة المستحقات تشعل غضب محترف الزمالك

ديميتري ياكوفليف
ديميتري ياكوفليف
رباب الهواري

دخل الروسي ديميتري ياكوفليف، لاعب فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك، في صدام علني مع إدارة النادي، بعدما وجّه انتقادات حادة بسبب تأخر مستحقاته المالية، في أزمة مرشحة للتصعيد خلال الفترة المقبلة.

هجوم حاد عبر مواقع التواصل

عبّر ياكوفليف عن استيائه الشديد من تعامل الإدارة، حيث نشر عبر حسابه على منصة إنستجرام تصريحات قوية قال فيها إن مسؤولي النادي “يكذبون على الجميع من أجل الظهور بشكل جيد”، مؤكدًا أن الواقع مختلف تمامًا عما يتم تداوله.

وأضاف اللاعب أنه لم يعد يحتمل الوضع الحالي، مشيرًا إلى تجاهل تام من جانب الإدارة، وعدم تلقيه أي ردود رغم محاولاته المتكررة للتواصل.

أوضح المحترف الروسي أنه بدأ بالفعل التحرك مع وكيل أعماله لاتخاذ خطوات قانونية، خاصة مع انتهاء موسمه واقتراب نهاية تعاقده. وأكد أن إدارة النادي على دراية كاملة بالمبالغ المستحقة له، إلا أنها لم تلتزم بالسداد حتى الآن.

وأشار إلى أن الفترة المتبقية على نهاية التعاقد لا تتجاوز شهرين، ما يزيد من تعقيد الموقف ويضع الطرفين أمام مواجهة محتملة في حال استمرار الأزمة دون حل.

كشف ياكوفليف أنه لم يتقاضَ راتبه منذ شهرين، موضحًا أنه تحلى بالصبر لفترة طويلة وانتظر حل الأزمة بشكل ودي، لكن دون أي استجابة من مسؤولي الزمالك، خاصة مع نهاية شهر أبريل.

ديميترى ياكوفليف الزمالك أخبار الزمالك أخبار الرياضة طائرة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد

دنيا فؤاد

جمعت 4 ملايين جنيه.. فتاة تدعي المرض بالسرطان والتقارير الطبية تفجر مفاجأة.. القصة كاملة

الفنان هاني شاكر وزوجته

زوجة هاني شاكر تبكي على الهواء: «لا يمكن أكمل حياتي بدونه»

موعد تحسن حالة الطقس

موعد تحسن حالة الطقس في مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

عيد الأضحى2026

موعد عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات فلكياً

وفاة هاني شاكر

نزيف واستئصال كامل للقولون.. سبب وفاة هاني شاكر

الاستعلام عن فاتورة المياه

طريقة سهلة بالرابط.. كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه لـ شهر مايو 2026

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

فيديو

نبيلة عبيد والراحل هانى شاكر

نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص

هانى شاكر

باسكال مشعلاني تنعى هاني شاكر: صوته لن يتكرر وسيظل حاضرًا بأعماله| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد