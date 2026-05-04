المشجع الزملكاوي الكفيف: أطالب الزمالك بإهداء لقب الدوري لروح محمد صبري وهاني شاكر

طالب محمد حسين، المشجع الزملكاوي الكفيف، بالتركيز في مباراة سموحة المقبلة، مشيرا إلى أن لاعبي الزمالك بذلوا مجهود كبير طوال الموسم ويجب التتويج بالدوري.

وقال محمد حسين في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل على قناة نادي الزمالك: "أطالب لاعبي الزمالك بحصد الدوري من أجل الجماهير وأتمنى إهدائه إلى كابتن محمد صبري والفنان هاني شاكر، وأتمنى من اللاعبين أن يخوضوا مباراة سموحة بروح قتالية من الدقيقة الأولى".

وأضاف: "لاعبو الزمالك هم من رفعوا سقف طموحات الجماهير بحصد الدوري والكونفدرالية وأتمنى أن تكون النهاية سعيدة بالتتويج بالبطولتين".