مجاناً.. إزاي تعرف إن موبايلك معفي من الضريبة

تعد واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه مستخدمي الهواتف حالياً، إذا كان الهاتف عليه ضريبة جمركية أم لا، وهو واحد من أكثر التساؤلات التي يطرحها الكثيرون.

ويمكنك أن تعرف مجاناً اذا كان هاتفك يخضع للضريبة الجمركية من خلال تطبيق تليفوني telephony، من خلال خطوات بسيطة للغاية.

إزاي أعرف إن على تليفوني ضريبة ورسوم جمركية ؟

1-آيفون

من الإعدادات (Settings)، ثم عام (General)، واختر حول (About)، ستجد رقم IMEI.

2- أندرويد

عن طريق إدخال الرمز *#06#، سيظهر لك رقم IMEI، أو عبر الإعدادات (Settings)، ثم حول الهاتف (About Phone)، و الحالة (Status)، ستعثر على رقم IMEI.

3- الهواتف العادية

بإدخال الرمز *#06#، سيظهر لك رقم IMEI مباشرة.

طريقة سداد الضريبة والرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة؟

1- تحميل تطبيق “تليفوني”

لأندرويد من خلال جوجل بلاي عبر الضغط هنــــــــــــــــــــــا، ولـ آيفون عبر أب ستور عبر الضغط هنــــــــــــــــــــــا.

ادخل رقم IMEI الخاص بهاتفك، وفي حالة كانت عليك رسوم جمركية سيكون عليك سدادها.

2- عليك الذهاب لبوابة مصر الرقمية، وعمل حساب وكلمة سر، وبعد الانتهاء مباشرة، ستعود للتطبيق مرة أخرى وتسجل دخول الحساب اللذي دشنته لتسدد الرسوم.

3- عن طريق بطاقات الائتمان، والمحافظ الإلكترونية، أو خدمات الدفع المحلية، ستدفع الضريبة وسيعمل هاتفك في ثواني بكامل كفائته وهو معفي من أي رسوم أخرى.

وفي حالة كنت قادماً من الخارج لمصر وبحوذتك هاتفك جديداً لم يستخدم داخل الأراضي المصرية من قبل، يمكنك عبر المنفذ الجمركي تسجيل هاتفك الذكي بكل سهولة، واستخدامه واجراء المكالمات فوراً، وبدون أي تكاليف إضافية.

فالخطوات السابقة إذا كنت اشتريت هاتفاً من مصدر غير معلوم وعليه رسوم جمركية، لذلك ننصح دوماً بشراء الهواتف من مصادر معلومة لعدم التعرض لأي مشاكل.