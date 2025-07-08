قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين بنهاية دور الانعقاد الخامس: التاريخ سيسجل للبرلمان رصيدا ضخما من الإنجازات
الدردير ينتقد تحركات الأهلي لضم مصطفى محمد: مش زي زيزو.. ده رافضكم
المالية تعلن العمل بنظام الدفع النقدي بسبب أعطال التحصيل الإلكتروني
بالأرقام.. ملخص أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس
خارجية قطر: هدف الوسطاء هو إنهاء الحرب العبثية والكارثة الإنسانية في قطاع غزة
حريق سنترال رمسيس.. ماس كهربائي يشعل قلب الاتصالات في مصر
الخارجية القطرية: المفاوضات بشأن غزة مستمرة حتى تحقيق نتائج إيجابية
الهلال الأحمر: قدمنا خدمات الإسعافات الأولية لـ 32 مصابا في حريق سنترال رمسيس
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 8-7-2025 والقنوات الناقلة
إيران تعلن عن تلقيها طلبًا أمريكيُا بعودة المفاوضات
مغادرة العائلات وإخلاء مراكزه وإغلاق الهواتف.. حزب الله يعلن حالة التأهب القصوى
جبالي: لم يغلق باب في وجه المعارضة.. وعمل المجلس تميز بتغليب المصلحة الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مجاناً.. إزاي تعرف إن موبايلك معفي من الضريبة

مجاناً.. ازاي تعرف ان موبايلك معفي من الضريبة
مجاناً.. ازاي تعرف ان موبايلك معفي من الضريبة
قسم التكنولوجيا

تعد واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه مستخدمي الهواتف حالياً، إذا كان الهاتف عليه ضريبة جمركية أم لا، وهو واحد من أكثر التساؤلات التي يطرحها الكثيرون.

ويمكنك أن تعرف مجاناً اذا كان هاتفك يخضع للضريبة الجمركية من خلال تطبيق تليفوني telephony، من خلال خطوات بسيطة للغاية.

إزاي أعرف إن على تليفوني ضريبة ورسوم جمركية ؟

1-آيفون

من الإعدادات (Settings)، ثم عام (General)، واختر حول (About)، ستجد رقم IMEI.

2- أندرويد

عن طريق إدخال الرمز *#06#، سيظهر لك رقم IMEI، أو عبر الإعدادات (Settings)، ثم حول الهاتف (About Phone)، و الحالة (Status)، ستعثر على  رقم IMEI.

3- الهواتف العادية

بإدخال الرمز *#06#، سيظهر لك رقم IMEI مباشرة.

طريقة سداد الضريبة والرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة؟

1- تحميل تطبيق “تليفوني”

لأندرويد من خلال جوجل بلاي  عبر الضغط هنــــــــــــــــــــــا، ولـ آيفون عبر أب ستور   عبر الضغط هنــــــــــــــــــــــا.

ادخل رقم IMEI الخاص بهاتفك، وفي حالة كانت عليك رسوم جمركية سيكون عليك سدادها.

2- عليك الذهاب لبوابة مصر الرقمية، وعمل حساب وكلمة سر، وبعد الانتهاء مباشرة، ستعود للتطبيق مرة أخرى وتسجل دخول الحساب اللذي دشنته لتسدد الرسوم.

3- عن طريق بطاقات الائتمان، والمحافظ الإلكترونية، أو خدمات الدفع المحلية، ستدفع الضريبة وسيعمل هاتفك في ثواني بكامل كفائته وهو معفي من أي رسوم أخرى.

وفي حالة كنت قادماً من الخارج لمصر وبحوذتك هاتفك جديداً لم يستخدم داخل الأراضي المصرية من قبل، يمكنك عبر المنفذ الجمركي تسجيل هاتفك الذكي بكل سهولة، واستخدامه واجراء المكالمات فوراً، وبدون أي تكاليف إضافية.

فالخطوات السابقة إذا كنت اشتريت هاتفاً من مصدر غير معلوم وعليه رسوم جمركية، لذلك ننصح دوماً بشراء الهواتف من مصادر معلومة لعدم التعرض لأي مشاكل.

ضريبة جمركية ضريبة الهواتف المحمولة تعريفة جمركية للهاتف المحمول ضريبة آيفون ضريبة جمركية آيفون تليفوني تطبيق تليفوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

ظاهرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة وتعلن درجات حرارة غير مسبوقة

ظاهرة تستمر 4 ساعات وهذه حقيقة غضب البحر.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة

انتهاء التوقيت الصيفي رسميُا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

زيادة المرتبات 600% لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

زيادة المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-7-2025

وسام أبوعلي

الأهلي يحدد مهلة لحسم موقف وسام أبوعلي.. والوصل في الصورة

الذهب

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

دفاع المتهم

ذنبهم إيه يا أمي.. دفاع سائق التريلا في حادث الإقليمي يطالب ببراءة المتهم

ترشيحاتنا

أرشيفية

تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة واستهداف مباشر لخيام النازحين

غزة

تصعيد إسرائيلي عنيف في غزة واستهداف مباشر لخيام النازحين

أرشيفية

كيف تستفيد مصر اقتصاديًا من تجمع بريكس.. اقتصادي يوضح

بالصور

عيب خطير في سيارة مازدا CX-90 يعرض سائقها لخطر قاتل

مازدا
مازدا
مازدا

زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية

زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية
زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية
زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية

سيارة مدفونة في قبر منذ 50 عامًا.. استخراج شيفروليه كالجديدة "بدون خدش"

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية .. هتاكل صوابعك وراها

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني
شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني
شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد