طريقة عمل بار الشوفان بالشوكولاتة الداكنة.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل بار الشوفان بالشوكولاتة الداكنة، فهي من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير بار الشوفان بالشوكولاتة الداكنة

● 185 جرام زبدة

● 125 جرام فول سوداني محمص

● 125 جرام دقيق

● 125 جرام دقيق قمح كامل

● 90 جرام شوفان

● 1 و ½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

● ½ ملعقة صغيرة ملح

● 280 جرام سكر بني

● 3 بيضات

● ملعقة كبيرة فانيليا

● 185 جرام شوكولاتة داكنة، مفرومة

طريقة تحضير بار الشوفان بالشوكولاتة الداكنة



في وعاء كبير، اخلطي الدقيقين والشوفان والبيكنج بودر والملح، ثم اتركيه جانبًا.

في وعاء آخر كبير أو وعاء خلاط كهربائي، اخفقي ¾ كوب زبدة والسكر البني؛ حتى يصبح خفيفًا ومتماسكًا جيدًا.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى، مع كشط جوانب الوعاء حسب الحاجة، ثم أضيفي الفانيليا.

أضيفي خليط الدقيق إلى المكونات الرطبة وقلّبي بملعقة خشبية أو اخفقي على سرعة منخفضة حتى يمتزج فقط.

أضيفي الشوكولاتة والفول السوداني.

افردي الخليط بالتساوي في قالب الخبز المُجهز.

اخبزي الخليط حوالي 35 دقيقة حتى يصبح السطح ذهبيًا، ويخرج عود خشبي من المنتصف ومعه فتات رطبة.

اتركيه ليبرد تمامًا في القالب، ثم ارفعيه باستخدام حواف الورق، وانقليه إلى لوح تقطيع.

قطّعيه إلى 24 قطعة، ويقدم.