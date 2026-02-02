إليسا تلفت الأنظار بأحدث ظهور من الإمارات

شاركت الفنانة إليسا متابعينها و جمهورها احدث ظهور لها خلال احدي حفلاتها الغنائية في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية.



وظهرت إليسا وهي ترتدي فستانا أنيقا باللون الأبيض والبني طويل ، مكشوف من منطقة الصدر من تصميم Ermanno Scervino وزُيّن بكريستالات برنزية مُثبّتة يدويًا.

ومن الناحية الجمالية، بدت إليسا بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة والغير مبالغ فيها، وقد نالت أناقتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.