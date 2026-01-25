بإطلالة تخطّت الـ مليون جنيه .. إليسا تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام | صور

نشرت الفنانة إليسا، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..

تفاصيل إطلالة إليسا..

وظهرت إليسا وهي ترتدي جاكيت من الفرير البنى من تصميم إيلي صعب، ويصل سعره إلى 47 ألف جنيه،، مع حذاء من تصميم دار Dior، سعره يصل إلى 58 ألف جنيه.



واستكملت إليسا إطلالتها باختيارها ساعة فاخرة من تصميم Patek Philippe مليون و687 ألف جنيه مصري.

وتتميز إليسا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وجهت الفنانة إليسا رسالة موثرة الي أهل تونس بسبب غرقها بالفيضانات

وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي اكس :" ‏قلبي وصلواتي مع أهل تونس يللي غمروني بالحب من كم أسبوع، الله يمرّق محنتكم على خير.

شهدت تونس فيضانات عارمة تسبّبت في أزمة بالبلد المغاربي استدعت تدخل الجيش لإنقاذ المدنيين إلى جانب فتح الطرقات المغلقة جراء الأمطار الغزيرة



وأفادت وكالة فرانس برس، بأن أمطارًا قياسية تسببت في مقتل أربعة أشخاص في تونس كما أحدثت فيضانات أجبرت المدارس على تعليق الدروس لا سيما في العاصمة، فيما وصف مسئول الثلاثاء الوضع بأنه "صعب جدًا" في بعض الولايات.