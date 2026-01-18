قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بإطلالة جريئة أشعلت السوشيال ميديا.. «إليسا» تفتح قلبها: ليلة «جوي أووردز» سحر لا يُنسى|صور

إليسا
إليسا
علا محمد

حرصت الفنانة إليسا على مشاركة إطلالتها من كواليس استعدادها لحضور حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت إليسا  مرتدية فستانًا أنيقًا باللون الأسود قبل توجهها إلى مسرح الحفل.

وعلّقت إليسا على صور الكواليس عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "ليلة جوي أووردز".

ويُعد حفل صنّاع الترفيه احتفالية استثنائية تنبض بالبهجة وتكرّم المبدعين في مجالات الموسيقى والسينما والرياضة، إضافة إلى الشخصيات الملهمة التي صنعت أثرًا إيجابيًا في مسيرتها.

ويأتي حفل جوائز “صنّاع الترفيه” ليمنح التكريم المستحق لأولئك الذين يجيدون صناعة الفرح حول العالم من خلال مواهبهم وإبداعاتهم.

مايميّز هذا الحدث السنوي، والذي يُقام ضمن فعاليات موسم الرياض، فهو إتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في اختيار نجومهم المفضلين عبر ترشيحهم والتصويت لهم من خلال التطبيق المخصص للحفل، وبمشاركة مصرية كبيرة ضمن فئات التصويت المختلفة.

في الموسيقى يتنافس من مصر تامر حسني، أحمد سعد، بهاء سلطان، عمرو دياب، ويجز، محمد رمضان وغيرهم.

وعلى مستوى الممثلات كل من أمينة خليل، دنيا سمير غانم، دينا الشربيني، غادة عادل، مي عمر، نيللي كريم، هدى المفني، هنا الزاهد، وغيرهن.

يركّز حفل جوي أووردز على توزيع جوائز متعددة على النجوم، بدءاً من شخصية العام التي حاز عليها العام المنصرم النجم ماثيو ماكونهي، مروراً بجائزة الإنجاز مدى الحياة والتي نالها النجم أندريا بوتشلي والنجم هانز زيمر السنة الماضية، وجائزة صنّاع الترفيه الفخرية، وصولاً إلى جائزة صنّاع الترفيه الماسية.
 

