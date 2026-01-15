قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أغنية خليجية .. إليسا تكشف تفاصيل ألبومها الجديد

اليسا
اليسا
أحمد البهى

كشفت الفنانة اللبنانية اليسا عن تفاصيل البومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة. 

وقالت اليسا في تصريحات تليفزيونية:  بدأت تسجيل الألبوم وكله اتوزع، كنت عايزه أنزل أغنية من فترة ولكن الوضع السياسي في لبنان بيخوف، لأني لما نزلت ألبوم صاحبة رأي حصل انفجار مرفأ بيروت ومصورتش كليبات للألبوم.

وأضافت:  دلوقتي خايفة لأن كل يوم في ضرب، وقررت تأجيل الأغنية اللي كنت عايزه أنزلها. 

واستكملت اليسا حديثها: الألبوم هيكون فيه أغنية خليجية، وهيكون متنوع بين الأغاني المصرية واللبنانية.

أعمال إليسا

وكانت طرحت الفنانة إليسا  أغنيتها الجديدة “ماتخذلنيش” من فيلم "السلم والثعبان – لعب العيال" الذى طرح مؤخرا فى دور العرض السينمائية.

الأغنية تأتي كإعادة لأجواء الرومانسية التي ارتبطت بالجزء الأول من الفيلم الذي عرض قبل أكثر من 24 عامًا.

 الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، مع الإخراج الموسيقي للراحل طارق العريان.

الفنانة اللبنانية اليسا اليسا إليسا البوم اليسا الجديد البرم إليسا الجديد

