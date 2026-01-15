ذكرى عيد ميلاد ملك الارتجال.. رحلة سمير غانم في عالم الفن والكوميديا

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير غانم، حيث يعد واحداً من أهم نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي.



تخرج الفنان سمير غانم في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد وكونوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة.



وقدّم ثلاثى أضواء المسرح عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة فى فترة الستينيات ، ثم توقف عمل الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970.



وكوّن جورج سيدهم وسمير غانم ثنائيًا فنيًا ناجحًا قدّما سويًا العديد من الاعمال كان أشهرها وأنجحها مسرحية المتزوجون وأهلا يادكتور.

وقدّم سمير غانم على مدار مشواره الفني الكثير والكثير من الأعمال سواء فى السينما أو المسرح أو حتى التلفزيون ولكن تبقى الفوازير هي من صنعت نجومية سمير غانم فعلى مدار سنوات 30 عامًا قدم سمير غانم عددا كبيرا من الفوازير بدأها بفوازير ثلاثي أضواء المسرح والتى كانت عام 1968 ثم بعدها قدم فوازير وحوي يا وحوي عام 1969

وفى عام 1982 قدّم سمير غانم واحدة من أهم الأعمال التى صنعت اسمه فى عالم الفوازير وهي فوازير فطوطة والتى استمرت حتى عام 1984.

ثم قدّم فوازير المتزوجون فى التاريخ وبعدها أهل المغني والمضحكون وأختتم مشوار الفوازير عام 1997 بفوازير تحت عنوان النص الحلو.







